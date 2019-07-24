У РФ заявили, що рішення по українських моряках ще немає

Джерело: "РИА Новости", заява омбудсмена РФ Тетяни Москалькової

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що слідчі поки не приймали ніяких рішень про повернення військовополонених українських моряків.

Що було раніше: Уповноважений з прав людини Верховної Ради Людмила Денисова заявляла, що Україна і Росія досягли домовленостей щодо повернення з РФ 24-х військовополонених українських моряків.

"Зараз оформляються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині", - цитувало Денисову Громадське.

Згодом вона уточнила, що мала на увазі документи про її особисте зобов'язання, які передали ФСБ РФ.

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