У РФ заявили, що рішення по українських моряках ще немає

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Середа, 24 липня 2019, 16:44

Джерело: "РИА Новости", заява омбудсмена РФ Тетяни Москалькової

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що слідчі поки не приймали ніяких рішень про повернення військовополонених українських моряків.

Що було раніше: Уповноважений з прав людини Верховної Ради Людмила Денисова заявляла, що Україна і Росія досягли домовленостей щодо повернення з РФ 24-х військовополонених українських моряків.

"Зараз оформляються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині", - цитувало Денисову Громадське.

Згодом вона уточнила, що мала на увазі документи про її особисте зобов'язання, які передали ФСБ РФ.

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Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • 9 липня слідче управління ФСБ РФ пред'явило звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.
  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним.
  • 15 липня заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін сказав, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих у районі Керченської протоки українських моряків.
  • Тим часом, морякам суд РФ продовжив арешт до кінця жовтня.
  • 24 липня адвокат Микола Полозов повідомив, що "слідство" ФСБ Росії закінчило процедуру повідомлення військовополонених моряків та їхніх адвокатів про закінчення попереднього розслідування.
  • Він зазначив, що з урахуванням кількості моряків і обсягом кримінальної справи дана стадія може зайняти 2-3 місяці, після чого справу передадуть до суду.

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Теми: Росія омбудсмен моряки


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