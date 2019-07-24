Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ заявили, что решения по украинским морякам ещё нет

Среда, 24 июля 2019, 16:44
В РФ заявили, что решения по украинским морякам ещё нет

Источник:  "РИА Новости", заявление омбудсмена РФ Татьяны Москальковой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении военнопленных украинских моряков.

Что было ранее: Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявляла, что Украина и Россия достигли договоренности о возвращении из РФ 24-х военнопленных украинских моряков.

"Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - цитировало Денисову Громадское.

Позже она уточнила, что имела в виду документы о ее личном обязательстве, которое передали ФСБ РФ.

Читайте больше: Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Моряки "в обмен" на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина

Напомним:

  • 5 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
  • 9 июля следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинениев окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.
  • 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. 
  • 15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.
  • Тем временем морякам суд РФ продлил арест до конца октября.
  • 24 июля адвокат Николай Полозов сообщил, что "следствие" ФСБ России закончило процедуру сообщения военнопленным морякам и их адвокатам об окончании предварительного расследования.
  • Он отметил, что с учетом количества моряков и объемом уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца, после чего дело передадут в суд.

Темы: Росcияомбудсменморяки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Росcия
От российской ракеты пострадало генконсульство Китая в Одессе
Дипломаты РФ утратят "бесплатную" дачу возле Турку после решения о закрытии консульства
Британская разведка: Россия решила выйти из "зерновой сделки" еще некоторое время назад
Последние новости
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
Все новости...
Реклама: