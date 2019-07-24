В РФ заявили, что решения по украинским морякам ещё нет

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Среда, 24 июля 2019, 16:44

Источник:  "РИА Новости", заявление омбудсмена РФ Татьяны Москальковой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении военнопленных украинских моряков.

Что было ранее: Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявляла, что Украина и Россия достигли договоренности о возвращении из РФ 24-х военнопленных украинских моряков.

"Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - цитировало Денисову Громадское.

Позже она уточнила, что имела в виду документы о ее личном обязательстве, которое передали ФСБ РФ.

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Напомним:

  • 5 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
  • 9 июля следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинениев окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.
  • 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным. 
  • 15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.
  • Тем временем морякам суд РФ продлил арест до конца октября.
  • 24 июля адвокат Николай Полозов сообщил, что "следствие" ФСБ России закончило процедуру сообщения военнопленным морякам и их адвокатам об окончании предварительного расследования.
  • Он отметил, что с учетом количества моряков и объемом уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца, после чего дело передадут в суд.

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Темы: Росcия омбудсмен моряки


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