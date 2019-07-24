В РФ заявили, что решения по украинским морякам ещё нет

Источник: "РИА Новости", заявление омбудсмена РФ Татьяны Москальковой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении военнопленных украинских моряков.

Что было ранее: Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявляла, что Украина и Россия достигли договоренности о возвращении из РФ 24-х военнопленных украинских моряков.

"Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - цитировало Денисову Громадское.

Позже она уточнила, что имела в виду документы о ее личном обязательстве, которое передали ФСБ РФ.

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Напомним: