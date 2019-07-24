В РФ заявили, что решения по украинским морякам ещё нет
Источник: "РИА Новости", заявление омбудсмена РФ Татьяны Москальковой
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении военнопленных украинских моряков.
Что было ранее: Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявляла, что Украина и Россия достигли договоренности о возвращении из РФ 24-х военнопленных украинских моряков.
"Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - цитировало Денисову Громадское.
Позже она уточнила, что имела в виду документы о ее личном обязательстве, которое передали ФСБ РФ.
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Напомним:
- 5 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
- 9 июля следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинениев окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.
- 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным.
- 15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.
- Тем временем морякам суд РФ продлил арест до конца октября.
- 24 июля адвокат Николай Полозов сообщил, что "следствие" ФСБ России закончило процедуру сообщения военнопленным морякам и их адвокатам об окончании предварительного расследования.
- Он отметил, что с учетом количества моряков и объемом уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца, после чего дело передадут в суд.
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