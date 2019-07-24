Бойовики знову не стріляють – ООС

Джерело: ООС

Від початку доби, 24 липня, станом на 7 годину вечора з боку бойовиків не пролунало жодного обстрілу.

Деталі: "Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", – повідомляє штаб.

Що передувало: 23 липня окупанти порушили безстрокову заборону на використання зброї. Водночас, за даними розвідки, внаслідок підриву на вибуховому пристрої три окупанти загинули та один поранений.

Крім того, 23 липня у штабі ООС заявили, що до окупованого Донецька прибули групи російських снайперів з метою "здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ".

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