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Боевики снова не стреляют – ООС

Среда, 24 июля 2019, 19:30

Источник: ООС

С начала суток, 24 июля, по состоянию на 7 часов вечера со стороны боевиков не прозвучало ни одного обстрела.

Детали: "С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - сообщает штаб.

Что предшествовало: 23 июля оккупанты нарушили бессрочный запрет на использование оружия. В то же время, по данным разведки, в результате подрыва на взрывном устройстве три оккупанта погибли и один ранен.

Кроме того, 23 июля в штабе ООС заявили, что в оккупированный Донецк прибыли группы российских снайперов с целью "осуществления обстрелов и уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ".

История вопроса:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.
  • 24 июля политический советник президента Никита Потураев считает, что Владимир Зеленский никогда не пойдет на признание Крыма российским в обмен на возвращение Донбасса под контроль Киева.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассевойна
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