Боевики снова не стреляют – ООС
Среда, 24 июля 2019, 19:30
Источник: ООС
С начала суток, 24 июля, по состоянию на 7 часов вечера со стороны боевиков не прозвучало ни одного обстрела.
Детали: "С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - сообщает штаб.
Что предшествовало: 23 июля оккупанты нарушили бессрочный запрет на использование оружия. В то же время, по данным разведки, в результате подрыва на взрывном устройстве три оккупанта погибли и один ранен.
Кроме того, 23 июля в штабе ООС заявили, что в оккупированный Донецк прибыли группы российских снайперов с целью "осуществления обстрелов и уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ".
История вопроса:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.
- 24 июля политический советник президента Никита Потураев считает, что Владимир Зеленский никогда не пойдет на признание Крыма российским в обмен на возвращение Донбасса под контроль Киева.
Украинская правда