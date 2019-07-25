У ДБР заявили, що Труба ніколи не зустрічався з Портновим
Джерело: речниця ДБР Анжеліка Іванова
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба жодного разу не бачився з колишнім заступником голови Адміністрації Віктора Януковича Андрієм Портновим.
Пряма мова: "Я особисто жодного разу не бачила Портнова, взагалі ні тут, ні в принципі у своєму житті, якщо чесно, як власне і Роман Труба. Він про це також неодноразово говорив".
Деталі: Так Іванова відповіла на питання журналіста про те, чи заїжджає Андрій Портнов "в гості" у ДБР.
За її словами, вона не знає, звідки в Портнова інформація про розслідування, в яких фігурує екс-президент Петро Порошенко.
Пряма мова: "Ми вже неодноразово говорили, що були певні витоки (інформації), і з приводу цього буде здійснюватися відповідна правова оцінка і відкрите відповідне кримінальне провадження".
Нагадаємо:
- 15 липня директор ДБР Роман Труба заявив, що в Державному бюро розслідувань стався витік інформації у справі, де фігурує п’ятий президент країни Петро Порошенко.
- ДБР розслідує 8 кримінальних проваджень, в яких фігурує ім'я п'ятого президента України.
- Колишній глава Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов після повернення до України 19 травня анонсував "десятки заяв про злочини Порошенка".
- У Порошенка вважають, що директор ДБР виконує вказівки Портнова і вимагають відставки Труби.
- В кінці червня ДБР провело 40 обшуків у посадовців Міністерства оборони у справі про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. Збитки для держави оцінили у 100 млн грн.
- Раніше Труба заявляв, що було закуплено 20 тисяч бронежилетів поганої якості і намети, не придатні для проживання. Усього, за його словами, за завищеними цінами закупили 100 тисяч комплектів військової форми, при цьому за кожен вид одягу було сплачено близько 10 зайвих мільйонів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua