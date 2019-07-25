У ДБР заявили, що Труба ніколи не зустрічався з Портновим

Джерело: речниця ДБР Анжеліка Іванова

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба жодного разу не бачився з колишнім заступником голови Адміністрації Віктора Януковича Андрієм Портновим.

Пряма мова: "Я особисто жодного разу не бачила Портнова, взагалі ні тут, ні в принципі у своєму житті, якщо чесно, як власне і Роман Труба. Він про це також неодноразово говорив".

Деталі: Так Іванова відповіла на питання журналіста про те, чи заїжджає Андрій Портнов "в гості" у ДБР.

За її словами, вона не знає, звідки в Портнова інформація про розслідування, в яких фігурує екс-президент Петро Порошенко.

Пряма мова: "Ми вже неодноразово говорили, що були певні витоки (інформації), і з приводу цього буде здійснюватися відповідна правова оцінка і відкрите відповідне кримінальне провадження".

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