У ДБР заявили, що Труба ніколи не зустрічався з Портновим
Джерело: речниця ДБР Анжеліка Іванова
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба жодного разу не бачився з колишнім заступником голови Адміністрації Віктора Януковича Андрієм Портновим.
Пряма мова: "Я особисто жодного разу не бачила Портнова, взагалі ні тут, ні в принципі у своєму житті, якщо чесно, як власне і Роман Труба. Він про це також неодноразово говорив".
Деталі: Так Іванова відповіла на питання журналіста про те, чи заїжджає Андрій Портнов "в гості" у ДБР.
За її словами, вона не знає, звідки в Портнова інформація про розслідування, в яких фігурує екс-президент Петро Порошенко.
Пряма мова: "Ми вже неодноразово говорили, що були певні витоки (інформації), і з приводу цього буде здійснюватися відповідна правова оцінка і відкрите відповідне кримінальне провадження".
Нагадаємо:
- 15 липня директор ДБР Роман Труба заявив, що в Державному бюро розслідувань стався витік інформації у справі, де фігурує п’ятий президент країни Петро Порошенко.
- ДБР розслідує 8 кримінальних проваджень, в яких фігурує ім'я п'ятого президента України.
- Колишній глава Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов після повернення до України 19 травня анонсував "десятки заяв про злочини Порошенка".
- У Порошенка вважають, що директор ДБР виконує вказівки Портнова і вимагають відставки Труби.
- В кінці червня ДБР провело 40 обшуків у посадовців Міністерства оборони у справі про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. Збитки для держави оцінили у 100 млн грн.
- Раніше Труба заявляв, що було закуплено 20 тисяч бронежилетів поганої якості і намети, не придатні для проживання. Усього, за його словами, за завищеними цінами закупили 100 тисяч комплектів військової форми, при цьому за кожен вид одягу було сплачено близько 10 зайвих мільйонів.