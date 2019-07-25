В ГБР заявили, что Труба никогда не встречался с Портновым

Источник: пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба ни разу не виделся с бывшим заместителем главы Администрации Виктора Януковича Андреем Портновым.

Прямая речь: "Я лично ни разу не видела Портнова, вообще ни здесь, ни в принципе в своей жизни, если честно, как собственно и Роман Труба. Он об этом также неоднократно говорил".

Детали: Так Иванова ответила на вопрос журналиста о том, заезжает ли Андрей Портнов "в гости" в ГБР.

По ее словам, она не знает, откуда у Портнова информация о расследованиях, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко.

Прямая речь: "Мы уже неоднократно говорили, что были определенные утечки (информации), и по этому поводу будет дана соответствующая правовая оценка и открыто соответствующее уголовное производство".

Напомним: