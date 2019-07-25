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В ГБР заявили, что Труба никогда не встречался с Портновым

Четверг, 25 июля 2019, 15:39

Источник: пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба ни разу не виделся с бывшим заместителем главы Администрации Виктора Януковича Андреем Портновым.

Прямая речь: "Я лично ни разу не видела Портнова, вообще ни здесь, ни в принципе в своей жизни, если честно, как собственно и Роман Труба. Он об этом также неоднократно говорил".

Детали: Так Иванова ответила на вопрос журналиста о том, заезжает ли Андрей Портнов "в гости" в ГБР.

По ее словам, она не знает, откуда у Портнова информация о расследованиях, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко.

Прямая речь: "Мы уже неоднократно говорили, что были определенные утечки (информации), и по этому поводу будет дана соответствующая правовая оценка и открыто соответствующее уголовное производство".

Напомним:

  • 15 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что в Государственном бюро расследований произошла утечка информации по делу, где фигурирует пятый президент страны Петр Порошенко.
  • ГБР расследует 8 уголовных производств, в которых фигурирует имя Порошенко.
  • Андрей Портнов после возвращения в Украину 19 мая анонсировал "десятки заявлений о преступлениях" против Порошенко.
  • Бывший глава Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов после возвращения в Украину 19 мая анонсировал "десятки заявлений о преступлениях Порошенко".
  • У Порошенко считают, что директор ГБР выполняет указания Портнова и требуют его отставки.
  • В конце июня ГБР провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки для государства составили около 100 млн грн.
  • Ранее Труба заявлял, что было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. Всего, по его словам, по завышенным ценам купили 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.

Евгений Кизилов, УП
Темы: ГБРТрубаПортнов
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