В ГБР заявили, что Труба никогда не встречался с Портновым
Источник: пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба ни разу не виделся с бывшим заместителем главы Администрации Виктора Януковича Андреем Портновым.
Прямая речь: "Я лично ни разу не видела Портнова, вообще ни здесь, ни в принципе в своей жизни, если честно, как собственно и Роман Труба. Он об этом также неоднократно говорил".
Детали: Так Иванова ответила на вопрос журналиста о том, заезжает ли Андрей Портнов "в гости" в ГБР.
По ее словам, она не знает, откуда у Портнова информация о расследованиях, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко.
Прямая речь: "Мы уже неоднократно говорили, что были определенные утечки (информации), и по этому поводу будет дана соответствующая правовая оценка и открыто соответствующее уголовное производство".
Напомним:
- 15 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что в Государственном бюро расследований произошла утечка информации по делу, где фигурирует пятый президент страны Петр Порошенко.
- ГБР расследует 8 уголовных производств, в которых фигурирует имя Порошенко.
- Андрей Портнов после возвращения в Украину 19 мая анонсировал "десятки заявлений о преступлениях" против Порошенко.
- Бывший глава Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов после возвращения в Украину 19 мая анонсировал "десятки заявлений о преступлениях Порошенко".
- У Порошенко считают, что директор ГБР выполняет указания Портнова и требуют его отставки.
- В конце июня ГБР провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны по делу о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. Убытки для государства составили около 100 млн грн.
- Ранее Труба заявлял, что было закуплено 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. Всего, по его словам, по завышенным ценам купили 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов.