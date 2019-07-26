ООС: Бойовики з початку доби не порушують режим тиші

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П'ятниця, 26 липня 2019, 13:16

Джерело: Зведення Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил

Від початку доби 26 липня бойовики не порушували "режиму тиші".

Пряма мова: "Від початку поточної доби порушень "режиму тиші" з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил, як і раніше, неухильно виконують взяті зобов’язання щодо обопільного припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння".

Деталі: При цьому Збройні сили України готові до будь-яких провокаційних та підступних дій з боку бойовиків.

Історія питання:

  • 17 липня у Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.
  • 21 липня прес-центр Операції об’єднаних сил повідомив, що на Донбасі з опівночі не сталося жодного обстрілу позицій ООС. 
  • Згодом Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що 21 липня, коли вже було оголошене "хлібне перемир’я", зафіксувала 75 порушень режиму припинення вогню.
  • 23 липня російсько-окупаційні війська один раз застосовували зброю по позиціях українських військових.
  • 25 липня бойовики 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї, один військовослужбовець отримав поранення.

Українська правда

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Теми: ООС бойові дії


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