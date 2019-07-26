ООС: Бойовики з початку доби не порушують режим тиші

Джерело: Зведення Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил

Від початку доби 26 липня бойовики не порушували "режиму тиші".

Пряма мова: "Від початку поточної доби порушень "режиму тиші" з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил, як і раніше, неухильно виконують взяті зобов’язання щодо обопільного припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння".

Деталі: При цьому Збройні сили України готові до будь-яких провокаційних та підступних дій з боку бойовиків.

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