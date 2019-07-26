ООС: Бойовики з початку доби не порушують режим тиші
Джерело: Зведення Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил
Від початку доби 26 липня бойовики не порушували "режиму тиші".
Пряма мова: "Від початку поточної доби порушень "режиму тиші" з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил, як і раніше, неухильно виконують взяті зобов’язання щодо обопільного припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння".
Деталі: При цьому Збройні сили України готові до будь-яких провокаційних та підступних дій з боку бойовиків.
Історія питання:
- 17 липня у Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.
- 21 липня прес-центр Операції об’єднаних сил повідомив, що на Донбасі з опівночі не сталося жодного обстрілу позицій ООС.
- Згодом Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що 21 липня, коли вже було оголошене "хлібне перемир’я", зафіксувала 75 порушень режиму припинення вогню.
- 23 липня російсько-окупаційні війська один раз застосовували зброю по позиціях українських військових.
- 25 липня бойовики 1 раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї, один військовослужбовець отримав поранення.
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