ООС: Боевики с начала суток не нарушают режим тишины

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Пятница, 26 июля 2019, 13:16

Источник: Сводка Минобороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил

С начала суток 26 июля боевики не нарушали "режим тишины".

Прямая речь: "С начала текущих суток нарушений "режима тишины" со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил по-прежнему неуклонно выполняют взятые обязательства по обоюдному прекращению ведения огня из всех видов вооружения".

Детали: При этом Вооруженные силы Украины готовы к любым провокационным и коварным действиям со стороны боевиков.

История вопроса:

  • 17 июля в Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.
  • 21 июля пресс-центр Операции объединенных сил сообщил, что на Донбассе с полуночи не произошло ни одного обстрела позиций ООС.
  • Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что 21 июля, когда было объявлено "хлебное перемирие", зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня.
  • 23 июля российско-оккупационные войска один раз применяли оружие по позициям украинских военных.
  • 25 июля боевики 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия, один военнослужащий получил ранение.

Украинская правда

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Темы: ООС боевые действия


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