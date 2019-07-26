ООС: Боевики с начала суток не нарушают режим тишины

Источник: Сводка Минобороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил

С начала суток 26 июля боевики не нарушали "режим тишины".

Прямая речь: "С начала текущих суток нарушений "режима тишины" со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил по-прежнему неуклонно выполняют взятые обязательства по обоюдному прекращению ведения огня из всех видов вооружения".

Детали: При этом Вооруженные силы Украины готовы к любым провокационным и коварным действиям со стороны боевиков.

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