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Труба прокомментировал возможную причастность ГБР к преступлениям Окружного админсуда Киева

Пятница, 26 июля 2019, 17:45

Источник: Telegram Романа Трубы

Директор Госбюро расследований Роман Труба отреагировал на информацию о том, что судьи Окружного административного суда Киева вмешивались в деятельность ГБР.

Прямая речь: Сегодня представители НАБУ и ГПУ обнародовали информацию о возможном вмешательстве судей в деятельность ГБР: в досудебное расследование в рамках уголовного производства, а также в проведение конкурсов, в том числе – ликвидацию второй конкурсной комиссии.

Мы готовы предоставить нашим коллегам необходимую информацию и способствовать установлению всех обстоятельств. В то же время, сообщаю, что в настоящее время сотрудников ГБР на допросы не вызывали.

Что предшествовало: 26 июля Национальное антикоррупционное бюро и управление специальных расследований Генпрокуратуры обыскали Окружной админсуд Киева.

Руководству и 4 судьям выдвинули подозрения во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и принятии заведомо неправосудных решений.

 

Вскоре были обнародованы разговоры судей, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

На записях судьи общаются с лицами вероятно причастными к преступлению. По данным следствия, к незаконной деятельности судей имеет отношение Госбюро расследований. В разговорах речь идет о возможности использования ГБР для давления на ВККС.

 

История вопроса:

  • 10 мая стало известно, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
  • 15 мая Окружной админсуд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
  • Вышеупомянутый суд известен также скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, отмене решения о национализации "Приватбанка".

Узнать больше:

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Украинская правда
Темы: ГБРсудНАБУГенпрокуратура
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