Труба прокомментировал возможную причастность ГБР к преступлениям Окружного админсуда Киева

Источник: Telegram Романа Трубы

Директор Госбюро расследований Роман Труба отреагировал на информацию о том, что судьи Окружного административного суда Киева вмешивались в деятельность ГБР.

Прямая речь: Сегодня представители НАБУ и ГПУ обнародовали информацию о возможном вмешательстве судей в деятельность ГБР: в досудебное расследование в рамках уголовного производства, а также в проведение конкурсов, в том числе – ликвидацию второй конкурсной комиссии.

Мы готовы предоставить нашим коллегам необходимую информацию и способствовать установлению всех обстоятельств. В то же время, сообщаю, что в настоящее время сотрудников ГБР на допросы не вызывали.

Что предшествовало: 26 июля Национальное антикоррупционное бюро и управление специальных расследований Генпрокуратуры обыскали Окружной админсуд Киева.

Руководству и 4 судьям выдвинули подозрения во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и принятии заведомо неправосудных решений.

Вскоре были обнародованы разговоры судей, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

На записях судьи общаются с лицами вероятно причастными к преступлению. По данным следствия, к незаконной деятельности судей имеет отношение Госбюро расследований. В разговорах речь идет о возможности использования ГБР для давления на ВККС.

История вопроса:

10 мая стало известно, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.

15 мая Окружной админсуд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.

Вышеупомянутый суд известен также скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, отмене решения о национализации "Приватбанка".

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