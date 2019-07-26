Труба прокомментировал возможную причастность ГБР к преступлениям Окружного админсуда Киева
Источник: Telegram Романа Трубы
Директор Госбюро расследований Роман Труба отреагировал на информацию о том, что судьи Окружного административного суда Киева вмешивались в деятельность ГБР.
Прямая речь: Сегодня представители НАБУ и ГПУ обнародовали информацию о возможном вмешательстве судей в деятельность ГБР: в досудебное расследование в рамках уголовного производства, а также в проведение конкурсов, в том числе – ликвидацию второй конкурсной комиссии.
Мы готовы предоставить нашим коллегам необходимую информацию и способствовать установлению всех обстоятельств. В то же время, сообщаю, что в настоящее время сотрудников ГБР на допросы не вызывали.
Что предшествовало: 26 июля Национальное антикоррупционное бюро и управление специальных расследований Генпрокуратуры обыскали Окружной админсуд Киева.
Руководству и 4 судьям выдвинули подозрения во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и принятии заведомо неправосудных решений.
Вскоре были обнародованы разговоры судей, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
На записях судьи общаются с лицами вероятно причастными к преступлению. По данным следствия, к незаконной деятельности судей имеет отношение Госбюро расследований. В разговорах речь идет о возможности использования ГБР для давления на ВККС.
История вопроса:
- 10 мая стало известно, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
- 15 мая Окружной админсуд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
- Вышеупомянутый суд известен также скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, отмене решения о национализации "Приватбанка".
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