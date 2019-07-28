Жодної підозри на суддів ОАСК досі не підписано - Горбатюк

Обшуки в Окружному адмінсуді Києва були проведені в рамках старих проваджень за фактами дій суддів у період Майдану, однак жодної з понад 10 підозр у "майданівських справах" упродовж останнього року не підписано.

Про це в інтерв'ю DW повідомив керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

За його словами, обшуки в ОАСК проводилися в рамках провадження, що стосується судової гілки влади та ухвалення протиправних рішень в період кінця 2013 - початку 2014 рр.

"Йдеться про заборону проведення мітингів, притягнення до відповідальності "автомайданівців", арешти протестувальників. У зв'язку з обмеженням наших повноважень, аби не було жодних сумнівів, до розслідування нових виявлених епізодів ми залучили групу слідчих СБУ і НАБУ, і вони проводять слідство у справі щодо Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", - повідомив Горбатюк.

Він додав, що зараз підозри направлено на підпис новому заступнику генпрокурора Сергію Кізю.

"Цій людині ми вперше направляємо документи, тому наразі не знаємо, наскільки швидким буде розгляд та його результат. Попередні заступники генпрокурора Анжела Стрижевська та Юрій Столярчук, які курували наше управління, упродовж останнього року жодної підозри на суддів не підписали, а ми підготували їх понад десять, зокрема щодо "майданівських справ", - зазначив Горбатюк.

Також він заявив, що його управління клопотало про проведення обшуків безпосередньо у кабінетах суддів та всіх осіб, які фігурували на записах НАБУ.

"Але частину цих обшуків не погодило нам наше керівництво ГПУ. Генпрокурор Юрій Луценко спочатку відмовляв у зустрічах, а потім просто поїхав у відпустку. ... Знаходилися формальні відмови. Але можна дійти висновку, що просто не бажали, щоб у суддів проводилися такі обшуки. Бо законних причин відмовити не було", - заявив Горбатюк.

На його думку, найбільш важливі докази, які прямо можуть свідчити про причетність суддів окружного адмінсуду Києва до зловживань, "напевно вже знищені", втім є докази, "які непрямо свідчать про зловживання, але до них нам треба ще добратися".

"Щодо головних епізодів (у "майданівських справах" та у епізоді створення штучних перешкод у роботі ВККС - ред.) достатньо доказів, аби були винесені обвинувальні вироки. Звісно, там ще треба проводити фоноскопічні експертизи запису, вивчати документи. Однак ж там є велика кількість додаткових інших епізодів, в яких ще проглядається корупція. Всі ці епізоди мають розслідуватися також", - підсумував Горбатюк.

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