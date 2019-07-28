Ни одно подозрение судьям ОАСК до сих пор не подписано - Горбатюк

Обыски в Окружном административном суде Киева были проведены в рамках старых производств по фактам действий судей в период Майдана, однако ни одно из более 10 подозрений по "майдановским делам" в течение последнего года не подписано.

Об этом в интервью DW сообщил руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, обыски в ОАСК проводились в рамках производства, которое касается судебной ветви власти и принятия противоправных решений в период конца 2013 - начала 2014 гг.

"Речь идет о запрете проведения митингов, привлечении к ответственности "автомайдановцев", арестах протестующих. В связи с ограничением наших полномочий, чтобы не было никаких сомнений, к расследованию новых выявленных эпизодов мы привлекли группу следователей СБУ и НАБУ, и они проводят следствие по делу о Высшей квалификационной комиссии судей Украины", - сообщил Горбатюк.

Он добавил, что сейчас подозрения направлены на подпись новому заместителю генпрокурора Сергею Кизю.

"Этому человеку мы впервые направляем документы, поэтому пока не знаем, насколько быстрым будет рассмотрение и его результат. Предыдущие заместители генпрокурора Анжела Стрижевская и Дмитрий Сторожук, которые курировали наше управление, в течение последнего года ни одного подозрения на судей не подписали, а мы подготовили их более десять, в том числе по "майдановским делам", - отметил Горбатюк.

Также он заявил, что его управление ходатайствовало о проведении обысков непосредственно в кабинетах судей и всех лиц, фигурировавших на записях НАБУ.

"Но часть этих обысков не согласовало нам наше руководство ГПУ. Генпрокурор Юрий Луценко сначала отказывал во встречах, а затем просто уехал в отпуск. ... Находились формальные отказы. Но можно сделать вывод, что просто не хотели, чтобы у судей проводились такие обыски . Так законных причин отказать не было ", - заявил Горбатюк.

По его мнению, наиболее важные доказательства, которые могут прямо свидетельствовать о причастности судей окружного админсуда Киева к злоупотреблениям, "наверное уже уничтожены", впрочем есть доказательства, "которые косвенно свидетельствуют о злоупотреблениях, но до них мы должны еще добраться".

"По главным эпизодам (в "майдановских делах" и в эпизоде ​​создания искусственных препятствий в работе ВККС - ред.) достаточно доказательств, были бы вынесены обвинительные приговоры. Конечно, там еще надо проводить фоноскопические экспертизы записи, изучать документы. Однако там есть большое количество дополнительных других эпизодов, в которых еще просматривается коррупция. Все эти эпизоды должны расследоваться также", - подытожил Горбатюк.