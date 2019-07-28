Ни одно подозрение судьям ОАСК до сих пор не подписано - Горбатюк
Обыски в Окружном административном суде Киева были проведены в рамках старых производств по фактам действий судей в период Майдана, однако ни одно из более 10 подозрений по "майдановским делам" в течение последнего года не подписано.
Об этом в интервью DW сообщил руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.
По его словам, обыски в ОАСК проводились в рамках производства, которое касается судебной ветви власти и принятия противоправных решений в период конца 2013 - начала 2014 гг.
"Речь идет о запрете проведения митингов, привлечении к ответственности "автомайдановцев", арестах протестующих. В связи с ограничением наших полномочий, чтобы не было никаких сомнений, к расследованию новых выявленных эпизодов мы привлекли группу следователей СБУ и НАБУ, и они проводят следствие по делу о Высшей квалификационной комиссии судей Украины", - сообщил Горбатюк.
Он добавил, что сейчас подозрения направлены на подпись новому заместителю генпрокурора Сергею Кизю.
"Этому человеку мы впервые направляем документы, поэтому пока не знаем, насколько быстрым будет рассмотрение и его результат. Предыдущие заместители генпрокурора Анжела Стрижевская и Юрий Столярчук, которые курировали наше управление, в течение последнего года ни одного подозрения на судей не подписали, а мы подготовили их более десять, в том числе по "майдановским делам", - отметил Горбатюк.
Также он заявил, что его управление ходатайствовало о проведении обысков непосредственно в кабинетах судей и всех лиц, фигурировавших на записях НАБУ.
"Но часть этих обысков не согласовало нам наше руководство ГПУ. Генпрокурор Юрий Луценко сначала отказывал во встречах, а затем просто уехал в отпуск. ... Находились формальные отказы. Но можно сделать вывод, что просто не хотели, чтобы у судей проводились такие обыски . Так законных причин отказать не было ", - заявил Горбатюк.
По его мнению, наиболее важные доказательства, которые могут прямо свидетельствовать о причастности судей окружного админсуда Киева к злоупотреблениям, "наверное уже уничтожены", впрочем есть доказательства, "которые косвенно свидетельствуют о злоупотреблениях, но до них мы должны еще добраться".
"По главным эпизодам (в "майдановских делах" и в эпизоде создания искусственных препятствий в работе ВККС - ред.) достаточно доказательств, были бы вынесены обвинительные приговоры. Конечно, там еще надо проводить фоноскопические экспертизы записи, изучать документы. Однако там есть большое количество дополнительных других эпизодов, в которых еще просматривается коррупция. Все эти эпизоды должны расследоваться также", - подытожил Горбатюк.
Напомним,
- 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
- 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
- Окружной админсуд Киева известен также скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергей Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, отмены решения о национализации "Приватбанка".
- 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскиваютОкружной административный суд Киева.
- Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
- По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
- Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям ОАСК.
- Также Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
- По утверждению НАБУ, записанные разговоры происходили между судьями ОАСК и другими лицами, вероятно причастными к преступлению.