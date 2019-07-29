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Навальный рассказал об "аллергии", которой у него никогда не было

Понедельник, 29 июля 2019, 23:48
Навальный рассказал об аллергии, которой у него никогда не было

Источник: текст на сайте Навального

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся под арест на 30 суток и госпитализированный из-за "острой аллергической реакции", описал из камеры ход событий его "заболевания".

Детали: Симптомы Навальный почувствовал на четвертый день ареста. Сперва у него покраснела шея, потом "горели лоб и кожа вокруг глаз". Ночью он проснулся из-за того, что "лицо, уши и шея горят и колются, как будто стекловатой натерли голову".

Утром вызвали скорую. От большой дозы лекарства начал спадать отек – и к обеду он был похож на того, кто "беспробудно пил два месяца".

При этом Навальный не верит, что его могли отравить сотрудники полиции, однако допускает, что это мог сделать кто-то посторонний в его камере.

"У меня никогда не было аллергии. Ни на еду, ни на пыльцу, ни на что другое. То, что отравили местные менты, я исключаю – они были шокированы моим видом и происходящим больше меня", – пояснил Навальный.

"Это вам кажется, что в их действиях нужно искать тайный смысл и рациональное зерно. А на самом деле они просто тупые, злобные и помешанные на деньгах", – подытожил политик.

 

Что было ранее: 28 июля в 9:30 утра Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция" из-за сильного отека лица и покраснения кожных покровов.

Сотрудники спецприемника, где содержат Навального, вызвали "скорую", которая доставила его в городскую клиническую больницу №64 в Москве.

История вопроса:

  • 24 июля Симоновский суд Москвы вынес решение арестовать Навального на 30 суток. 
  • На Навального составили админпротокол по обвинению в призывах прийти на митинг в Москве 27 июля  с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
  • Перед этим Навальный отбывал 10 суток ареста за акцию в поддержку Ивана Голунова и вышел 11 июля.
  • 27 июля стало известно о задержании ряда независимых кандидатов - Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Ильи Яшина, Любови Соболь, этому предшествовали обыски в их штабах и местах проживания.
  • Участников акции задерживали после жесткой "зачистки". По данным ОВД-Инфо, всего были задержаны почти 1400 человек

Украинская правда
Темы: Росcияакции
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