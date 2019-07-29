Навальный рассказал об "аллергии", которой у него никогда не было
Источник: текст на сайте Навального
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся под арест на 30 суток и госпитализированный из-за "острой аллергической реакции", описал из камеры ход событий его "заболевания".
Детали: Симптомы Навальный почувствовал на четвертый день ареста. Сперва у него покраснела шея, потом "горели лоб и кожа вокруг глаз". Ночью он проснулся из-за того, что "лицо, уши и шея горят и колются, как будто стекловатой натерли голову".
Утром вызвали скорую. От большой дозы лекарства начал спадать отек – и к обеду он был похож на того, кто "беспробудно пил два месяца".
При этом Навальный не верит, что его могли отравить сотрудники полиции, однако допускает, что это мог сделать кто-то посторонний в его камере.
"У меня никогда не было аллергии. Ни на еду, ни на пыльцу, ни на что другое. То, что отравили местные менты, я исключаю – они были шокированы моим видом и происходящим больше меня", – пояснил Навальный.
"Это вам кажется, что в их действиях нужно искать тайный смысл и рациональное зерно. А на самом деле они просто тупые, злобные и помешанные на деньгах", – подытожил политик.
Что было ранее: 28 июля в 9:30 утра Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция" из-за сильного отека лица и покраснения кожных покровов.
Сотрудники спецприемника, где содержат Навального, вызвали "скорую", которая доставила его в городскую клиническую больницу №64 в Москве.
История вопроса:
- 24 июля Симоновский суд Москвы вынес решение арестовать Навального на 30 суток.
- На Навального составили админпротокол по обвинению в призывах прийти на митинг в Москве 27 июля с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
- Перед этим Навальный отбывал 10 суток ареста за акцию в поддержку Ивана Голунова и вышел 11 июля.
- 27 июля стало известно о задержании ряда независимых кандидатов - Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Ильи Яшина, Любови Соболь, этому предшествовали обыски в их штабах и местах проживания.
- Участников акции задерживали после жесткой "зачистки". По данным ОВД-Инфо, всего были задержаны почти 1400 человек.
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