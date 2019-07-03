Трюдо: Канада готова посилити санкції проти Росії

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Середа, 3 липня 2019, 06:57

Уряд Канади готовий розглянути розширення санкцій проти РФ через порушення нею міжнародного законодавства та вторгнення до України.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає "Укрінформ".

"На наше переконання, дуже важливо, щоб РФ дійсно продемонструвала позитивні дії. Ми й надалі твердо стоятимемо із Україною, у тому числі накладаючи санкції на російських посадовців.

Ми завжди робитимемо це, оскільки є друзями України", - підкреслив Трюдо.

Крім цього, він розкритикував рішення Ради Європи повернути РФ повноправне членство в організації.

"Ми були розчаровані поверненням Росії до Ради Європи, усупереч тому, що захоплені в Азові українські моряки не були повернуті", - заявив канадський прем'єр.

"Ми маємо чи не найдовший перелік санкцій проти РФ серед усіх країн світу, але робимо це паралельно із нашими міжнародними союзниками й партнерами, оскільки дуже занепокоєні через дії російського флоту проти України", - додав він.

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Теми: Канада Росія санкції


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