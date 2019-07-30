Кличко звернувся до Зеленського: Хіба це рівень глави Офісу президента?
Джерело: Facebook мера Києва Віталія Кличка.
Кличко записав звернення до президента Володимира Зеленського, в якому поскаржився на некомпетентність глави Офісу президента Андрія Богдана.
Пряма мова: "Ще раз хочу наголосити: все, що наговорив пан Богдан - повна нісенітниця і некомпетентність! Але я звертаюся до Президента: Володимире Олександровичу, з повагою до вас, але, якщо владу будуть представляти такі брехливі непрофесіонали, як Андрій Богдан, - про які нові стандарти в політиці можна говорити?"
"Якщо коротко: Київрада працює прозоро, ефективно і без "смотрящих" - мовою керівника вашого офісу. Друге: я давно не є керівником БПП. Третє: гроші комусь пропонували? Прізвища? Хто? Навіщо? А то якісь плітки і безпідставна брехня".
"А також - маніпулювання законами і Конституцією. І на це все дивиться вся Україна і наші міжнародні партнери. Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких "ньюзмейкерів".
Що було раніше: Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Кличко не контролює столичну раду, і свої групи в ній мають окремі "смотрящі".
За словами Богдана, до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл.
Також глава Офісу президента запропонував Кличку самому подати у відставку.
Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка
Історія питання:
- Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
- За даними УП, у партії "Слуга народу" розглядаютьдві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації: Олександра Ткаченка, який проходить у Верховну Раду за списком "Слуги народу" під №9 та бізнесмена Андрія Холодова - №22 у виборчому списку.
- 5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватимедострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.
- 24 липня стало відомо, що Офіс президента Володимира Зеленського просить Кабінет міністрів звільнитиВіталія Кличка з посади голови КМДА.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua