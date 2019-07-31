Новини 31 липня: Відео-реконструкція нападу на Гандзюк, кадри Зеленського

Журналісти опублікували відео-реконструкцію підготовки до нападу на Катерину Гандзюк, Зеленський призначив нового голову Черкаської ОДА, двох держуповноважених АМКУ та ввів до Нацради з антикорупції двох чиновників — новини, які були актуальні 31 липня.

Про Катерину Гандзюк

Сьогодні, у річницю нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, журналісти опублікували відео-реконструкцію підготовки до злочину, яка базується на офіційних показах засуджених.

Також, на сторінці громадської ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook опублікували фото Херсонської міськради, на стіні якої з’явився напис "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані".

Про кадрові призначення

Президент Володимир Зеленський призначив новим головою Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка.

Також, Зеленський увів до складу Національної ради з питань антикорупційної політики голову Податкової служби Сергія Верленова і секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка.

Пізніше Зеленський своїми указами призначив Ольгу Нечитайло та Наталію Буроменську державними уповноваженими Антимонопольного комітету.

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає більше 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у США з адвокатом Дональда Трампа, екс-мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

Зеленський і президент Білорусі Олександр Лукашенко провели телефонну розмову і запросили один одного в гості.

НАК "Нафтогаз України" та підприємства, що входять в групу "Нафтогаз", наприкінці червня подали до Трибуналу при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі позовну заяву щодо компенсації збитків на 5,2 мільярда доларів, завданих від захоплення Росією активів групи у Криму.

В "Укрзалізниці" заявили, що зменшать обсяги пасажирських перевезень, якщо в уряді не погодять зміни в Податковому кодексі щодо зменшення ставки податку на землю для компанії.

Військовослужбовець Національної гвардії, який вистрілив собі в голову в Київському районному суді Одеси, помер у лікарні.