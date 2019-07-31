Кличко у США зустрівся з адвокатом Трампа Джуліані

Джерело: пост Віталія Кличка у Facebook

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у США з адвокатом Дональда Трампа, екс-мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

Пряма мова: "На запрошення мого старого друга й одного з найавторитетніших мерів світу Руді Джуліані зустрівся з ним у Нью-Йорку".

"Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США та України. І звичайно, ж торкнулися теми важливості розвитку місцевого самоврядування".

Деталі: Кличко і Джуліані домовилися, що наступна їхня зустріч відбудеться у Києві.

Що було раніше: Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Кличко не контролює столичну раду, і свої групи в ній мають окремі "смотрящі".

За словами Богдана, до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл.

Також глава Офісу президента запропонував Кличку самому подати у відставку.

Кличко на це записав звернення до президента Володимира Зеленського, в якому поскаржився на некомпетентність глави Офісу президента Андрія Богдана.

Історія питання:

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА ще на початку липня.

За даними УП, у партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації: Олександра Ткаченка (№9 у списку "Слуги народу") та бізнесмена Андрія Холодова (№22 у виборчому списку).

5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.

24 липня стало відомо, що Офіс президента Володимира Зеленського просить Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА.

10 травня персональний адвокат американського лідера Рудольф Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб умовити новообраного президента Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп.

Він також збирався розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.

Пізніше Джуліані скасував візит, заявивши, що він би опинився у "середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів".

Серед таких людей він назвав нардепа Сергія Лещенка.

Сам Лещенко заявив, що генпрокурор Юрій Луценко дезінформував Джуліані, щоб залишитися на своїй посаді.

У Зеленського заявили, що якихось домовленостей про зустріч новообраного президента з Джуліані не було, а сам Зеленський дізнався про приїзд адвоката Дональда Трампа зі ЗМІ.

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