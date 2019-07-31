Кличко у США зустрівся з адвокатом Трампа Джуліані

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Середа, 31 липня 2019, 10:50

Джерело: пост Віталія Кличка у Facebook

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у США з адвокатом Дональда Трампа, екс-мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

Пряма мова: "На запрошення мого старого друга й одного з найавторитетніших мерів світу Руді Джуліані зустрівся з ним у Нью-Йорку". 

"Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США та України. І звичайно, ж торкнулися теми важливості розвитку місцевого самоврядування". 

 

Деталі: Кличко і Джуліані домовилися, що наступна їхня зустріч відбудеться у Києві.

Що було раніше: Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Кличко не контролює столичну раду, і свої групи в ній мають окремі "смотрящі".

За словами Богдана, до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл. 

Також глава Офісу президента запропонував Кличку самому подати у відставку

Кличко на це записав звернення до президента Володимира Зеленського, в якому поскаржився на некомпетентність глави Офісу президента Андрія Богдана.

Історія питання:

  • Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА ще на початку липня.
  • За даними УП, у партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації: Олександра Ткаченка (№9 у списку "Слуги народу") та бізнесмена Андрія Холодова (№22 у виборчому списку). 
  • 5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.
  • 24 липня стало відомо, що Офіс президента Володимира Зеленського просить Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА.
  • 10 травня персональний адвокат американського лідера Рудольф Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб умовити новообраного президента Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп.
  • Він також збирався розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.
  • Пізніше Джуліані скасував візит, заявивши, що він би опинився у "середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів".
  • Серед таких людей він назвав нардепа Сергія Лещенка. 
  • Сам Лещенко заявив, що генпрокурор Юрій Луценко дезінформував Джуліані, щоб залишитися на своїй посаді.
  • У Зеленського заявили, що якихось домовленостей про зустріч новообраного президента з Джуліані не було, а сам Зеленський дізнався про приїзд адвоката Дональда Трампа зі ЗМІ.

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка

Українська правда

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Теми: Кличко США


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