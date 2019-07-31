На Херсонській міськраді написали "Вбивці Гандзюк будуть покарані"

Джерело: громадська ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook

На стіні Херсонської міськради з’явився напис "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані".

Відповідне фото опублікували у річницю нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, від якого вона померла восени.

Пряма мова: "Рік з дня нападу на Катю Гандзюк. На стіні міськради в Херсоні проступив напис. Так і буде. Ми не зліземо".

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Історія справи: