На Херсонській міськраді написали "Вбивці Гандзюк будуть покарані"

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Середа, 31 липня 2019, 09:57

Джерело: громадська ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook 

На стіні Херсонської міськради з’явився напис "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані".

Відповідне фото опублікували у річницю нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, від якого вона померла восени.

 

Пряма мова: "Рік з дня нападу на Катю Гандзюк. На стіні міськради в Херсоні проступив напис. Так і буде. Ми не зліземо".

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Історія справи:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з опіками 40% тіла, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • У квітні 2018 року стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
  • При цьому самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС" у Херсонській області.
  • 6 червня, після того як обвинувачені визнали провину й пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям. координатора нападу Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, нападника Грабчука – до 6 років в'язниці, Васянович і Вишневський отримали 4 роки, Горбунов – 3 роки.
  • 30 липня Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського, якого підозрюють у приховуванні злочину.

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Теми: напад на Гандзюк Херсон активісти напад вбивство


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