На Херсонській міськраді написали "Вбивці Гандзюк будуть покарані"
Джерело: громадська ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook
На стіні Херсонської міськради з’явився напис "Вбивці Каті Гандзюк будуть покарані".
Відповідне фото опублікували у річницю нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, від якого вона померла восени.
Пряма мова: "Рік з дня нападу на Катю Гандзюк. На стіні міськради в Херсоні проступив напис. Так і буде. Ми не зліземо".
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Історія справи:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з опіками 40% тіла, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- У квітні 2018 року стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
- За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
- При цьому самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС" у Херсонській області.
- 6 червня, після того як обвинувачені визнали провину й пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям. координатора нападу Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, нападника Грабчука – до 6 років в'язниці, Васянович і Вишневський отримали 4 роки, Горбунов – 3 роки.
- 30 липня Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського, якого підозрюють у приховуванні злочину.
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