Новости 31 июля: Видео-реконструкция нападения на Гандзюк, кадры Зеленского

294 просмотра
Среда, 31 июля 2019, 21:02

Журналисты опубликовали видео-реконструкцию подготовки нападения на Катерину Гандзюк, Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА, двух госуполномоченных АМКУ и ввел в Нацсовет по коррупции двух чиновников — новости, которые были актуальны 31 июля.

О Катерине Гандзюк

Сегодня, в годовщину нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк журналисты опубликовали видео-реконструкцию подготовки к преступлению, основанную на официальных показах осужденных.

Также, на странице общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook опубликовали фото Херсонского горсовета, на стене которого появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

О кадровых назначениях

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.

Также, Зеленский ввел в состав Национальной Совета по вопросам антикоррупционной политики главу Налоговой службы Сергея Верленова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.

Позже Зеленский своими указами назначил Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом Дональда Трампа, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор и пригласили друг друга в гости.

НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о компенсации убытков на 5,2 миллиарда долларов, причиненных от захвата Россией активов группы в Крыму.

В "Укрзализныце" заявили, что уменьшат объемы пассажирских перевозок, если в правительстве не согласуют изменения в Налоговом кодексе по уменьшению ставки налога на землю для компании.

Военнослужащий Национальной гвардии, который выстрелил себе в голову в Киевском районном суде Одессы, умер в больнице.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Возле одного из КПВВ начали взрываться боеприпасы, движение полностью остановили
Зеленский назначил нового главу Черкасской области
Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк
Бизнес-омбудсменом в Украине станет экс-мэр Варшавы
Все новости
здоровье

15 легких способов сжигать калории этим летом

Лайфхаки

Как полюбить понедельники: 5 действенных советов

здоровье

Почему стоит поддерживать форму после 40 лет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів