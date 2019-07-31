Новости 31 июля: Видео-реконструкция нападения на Гандзюк, кадры Зеленского

Журналисты опубликовали видео-реконструкцию подготовки нападения на Катерину Гандзюк, Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА, двух госуполномоченных АМКУ и ввел в Нацсовет по коррупции двух чиновников — новости, которые были актуальны 31 июля.

О Катерине Гандзюк

Сегодня, в годовщину нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк журналисты опубликовали видео-реконструкцию подготовки к преступлению, основанную на официальных показах осужденных.

Также, на странице общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook опубликовали фото Херсонского горсовета, на стене которого появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

О кадровых назначениях

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.

Также, Зеленский ввел в состав Национальной Совета по вопросам антикоррупционной политики главу Налоговой службы Сергея Верленова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.

Позже Зеленский своими указами назначил Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом Дональда Трампа, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор и пригласили друг друга в гости.

НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о компенсации убытков на 5,2 миллиарда долларов, причиненных от захвата Россией активов группы в Крыму.

В "Укрзализныце" заявили, что уменьшат объемы пассажирских перевозок, если в правительстве не согласуют изменения в Налоговом кодексе по уменьшению ставки налога на землю для компании.

Военнослужащий Национальной гвардии, который выстрелил себе в голову в Киевском районном суде Одессы, умер в больнице.