Новости 31 июля: Видео-реконструкция нападения на Гандзюк, кадры Зеленского
Журналисты опубликовали видео-реконструкцию подготовки нападения на Катерину Гандзюк, Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА, двух госуполномоченных АМКУ и ввел в Нацсовет по коррупции двух чиновников — новости, которые были актуальны 31 июля.
О Катерине Гандзюк
Сегодня, в годовщину нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк журналисты опубликовали видео-реконструкцию подготовки к преступлению, основанную на официальных показах осужденных.
Также, на странице общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook опубликовали фото Херсонского горсовета, на стене которого появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".
О кадровых назначениях
Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко.
Также, Зеленский ввел в состав Национальной Совета по вопросам антикоррупционной политики главу Налоговой службы Сергея Верленова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.
Позже Зеленский своими указами назначил Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета.
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Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.
О других важных новостях
Мэр Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом Дональда Трампа, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор и пригласили друг друга в гости.
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