У Німеччині запущено мережу мобільного зв'язку стандарту 5G
Мережа мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G) після роботи в тестовому режимі стала доступна в Берліні та Бонні, згодом її буде запущено в Гамбурзі, Дармштадті, Лейпцигу та Мюнхені.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.
Цього року близько 300 антен, що підтримують технології 5G, буде встановлено більш ніж у 100 точках. До кінця 2020 року мережа має охопити 20 найбільших міст Німеччини.
Експерти вбачають у п'ятому поколінні мобільного зв'язку ключ до розвитку нових технологій, серед яких автономне керування та віртуальна реальність.
У середині червня оператори мобільного зв'язку в Німеччині заплатили понад EUR6,5 млрд за частоти нового мобільного стандарту. В аукціоні з їх продажу брали участь Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica та United Internet.
При цьому рішення про використання в мережі 5G обладнання китайського телекомунікаційного концерну Huawei досі не ухвалено, зазначив член ради директорів Deutsche Telekom Дірк Весснер.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua