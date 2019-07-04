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У Німеччині запущено мережу мобільного зв'язку стандарту 5G

Четвер, 4 липня 2019, 18:10

Мережа мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G) після роботи в тестовому режимі стала доступна в Берліні та Бонні, згодом її буде запущено в Гамбурзі, Дармштадті, Лейпцигу та Мюнхені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Цього року близько 300 антен, що підтримують технології 5G, буде встановлено більш ніж у 100 точках. До кінця 2020 року мережа має охопити 20 найбільших міст Німеччини.

Експерти вбачають у п'ятому поколінні мобільного зв'язку ключ до розвитку нових технологій, серед яких автономне керування та віртуальна реальність.

У середині червня оператори мобільного зв'язку в Німеччині заплатили понад EUR6,5 млрд за частоти нового мобільного стандарту. В аукціоні з їх продажу брали участь Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica та United Internet.

При цьому рішення про використання в мережі 5G обладнання китайського телекомунікаційного концерну Huawei досі не ухвалено, зазначив член ради директорів Deutsche Telekom Дірк Весснер.

Європейська правда

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Теми: Німеччинаінтернет
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