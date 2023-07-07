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Німеччина проти постачання Україні касетних боєприпасів – глава МЗС

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 13:43

Німеччина виступає проти відправки касетних боєприпасів в Україну, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Про це вона сказала у п'ятницю журналістам на кліматичній конференції у Відні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Бербок зауважила, що Німеччина, як одна з 111 держав-учасниць Конвенції про касетні боєприпаси, виступає проти їхнього постачання. США, які мають намір здійснити поставку, не є державою-учасницею конвенції, як і Україна та Росія.

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На прохання прокоментувати очікувані поставки цих боєприпасів Україні, Бербок сказала: "Я стежила за повідомленнями ЗМІ. Для нас, як для держави-учасниці, угода в Осло є чинною".

Бербок мала на увазі угоду, відкриту для підписання в Осло у 2008 році, яка забороняє використання, накопичення, виробництво і передачу касетних боєприпасів.

За даними ЗМІ, які посилаються на американських посадовців, адміністрація президента США Джо Байдена у п’ятницю оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, в якому, зокрема, будуть і касетні снаряди.

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У Пентагоні поки офіційно не підтвердили передачу касетних боєприпасів Україні, але зазначили, що це питання справді обговорюють.

Білий дім також заявив, що питання касетних боєприпасів "активно розглядають".

Теми: Німеччиназброядопомога Україні
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