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В Германии запущена сеть мобильной связи стандарта 5G

Четверг, 4 июля 2019, 18:10

Сеть мобильной связи пятого поколения (5G) после работы в тестовом режиме стала доступна в Берлине и Бонне, потом ее будет запущен в Гамбурге, Дармштадте, Лейпциге и Мюнхене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

В этом году около 300 антенн, поддерживающих технологии 5G, будет установлено более чем в 100 точках. До конца 2020 года сеть должна охватить 20 крупнейших городов Германии.

Эксперты видят в пятом поколении мобильной связи ключ к развитию новых технологий, среди которых автономное управление и виртуальная реальность.

В середине июня операторы мобильной связи в Германии заплатили более 6,5 млрд евро за частоты нового мобильного стандарта. В аукционе по их продаже участвовали Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica и United Internet.

При этом решение об использовании в сети 5G оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei сих пор не принят, отметил член совета директоров Deutsche Telekom Дирк Весснер.

Европейская правда

Темы: Германияинтернет
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