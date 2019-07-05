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Бубка відповів на звинувачення у продажі свого голосу

П'ятниця, 5 липня 2019, 13:48

Президент Національного олімпійського комітету України, член виконкому Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка відкидає заяви колишнього губернатора бразильського штату Ріо-де-Жанейро Серхіу Кабрала про скупку голосів членів МОК під час вибору міста, яке приймало ігри літньої Олімпіади 2016 року.

Про це він написав у своєму акаунті у Twitter у п'ятницю.

"Я повністю відкидаю всі помилкові заяви колишнього губернатора штату Ріо, який наразі відбуває тривалий термін за корупцію", - написав Бубка.

Бубка також повідомив, що п'ятий президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Ламіне Діак ніколи не зв'язувався з ним з приводу голосування на виборах.

"Пан Діак ніколи не зв'язувався зі мною з приводу мого голосування на виборах приймаючого міста на Олімпійських іграх 2016 року. Мої адвокати напишуть пану Діаку, щоб попросити його пояснити обвинувачення пана Кабрала, який у своїх свідченнях помилково стверджує, що пан Діак міг забезпечити мій голос", - написав він.

Бубка також додав, що його адвокати використовуватимуть всі законні засоби, щоб захистити його права.

Нагадаємо:

  • Екс-губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал, обвинувачений в корупції, заявив, що підкупив Сергія Бубку і ще 8 осіб під час голосування при виборі столиці Олімпійських ігор-2016.

Теми: корупціяхабарспорт
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