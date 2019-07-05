Бубка відповів на звинувачення у продажі свого голосу

7343 перегляди
П'ятниця, 5 липня 2019, 13:48

Президент Національного олімпійського комітету України, член виконкому Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка відкидає заяви колишнього губернатора бразильського штату Ріо-де-Жанейро Серхіу Кабрала про скупку голосів членів МОК під час вибору міста, яке приймало ігри літньої Олімпіади 2016 року.

Про це він написав у своєму акаунті у Twitter у п'ятницю.

"Я повністю відкидаю всі помилкові заяви колишнього губернатора штату Ріо, який наразі відбуває тривалий термін за корупцію", - написав Бубка.

Бубка також повідомив, що п'ятий президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Ламіне Діак ніколи не зв'язувався з ним з приводу голосування на виборах.

"Пан Діак ніколи не зв'язувався зі мною з приводу мого голосування на виборах приймаючого міста на Олімпійських іграх 2016 року. Мої адвокати напишуть пану Діаку, щоб попросити його пояснити обвинувачення пана Кабрала, який у своїх свідченнях помилково стверджує, що пан Діак міг забезпечити мій голос", - написав він.

Бубка також додав, що його адвокати використовуватимуть всі законні засоби, щоб захистити його права.

Нагадаємо:

  • Екс-губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал, обвинувачений в корупції, заявив, що підкупив Сергія Бубку і ще 8 осіб під час голосування при виборі столиці Олімпійських ігор-2016.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: корупція хабар спорт


powered by lun.ua
Матеріали за темою
За лаштунками реформи поліції: "Я начальник – ти дурень", або Коли плани важливіші за людські життя 5 липня 2019, 11:04
До кінця листопада має бути звіт про проведення аудиту "Укроборонпрому" 1 липня 2019, 15:21
Суди, силовики, корупція: що обіцяють провідні партії? 1 липня 2019, 13:15
Усі новини
Головні новини
Зеленський хоче звільнення СБУшників Закарпаття з відділу "К"
Офіс президента про контрабанду: Нагору більше заносити не треба
Президент призначив керівника Закарпаття
Зеленський: Трамп вирішить питання «Північного потоку-2» на користь України
Усі новини
думка

Скільки солодощів можна давати тваринам?

комікси

Недопалки, поліетилен та інший непотріб: якими були б будні сучасної Русалоньки

здоров'я

Що не так з молочними продуктами, які ми вживаємо