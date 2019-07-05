Поліція показала, де в Києві найбільше п’яних водіїв

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П'ятниця, 5 липня 2019, 18:58

Протягом червня найбільше водіїв у стані алкогольного сп’яніння в Києві зафіксували в Деснянському та Дарницькому районах.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в Facebook.

"Найчастіше інспектори виявляють водіїв з ознаками сп'яніння по п'ятницях, в період з 23 до 2 години ночі", – зазначають патрульні.

Також повідомляється, що в червні адміністративно покарані майже півтори тисячі водіїв у нетверезому стані. Найбільше з них – у Деснянському (131) та Дарницькому районах (120).

Водночас, найвищий показник нетверезих водіїв за півроку – у Дніпровському районі Києва.

 

Нагадаємо:

  • 22 листопада 2018 року Верховна Рада посилила відповідальність за керування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Передбачаються штрафи від 17 тисяч гривень (1 тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до 34 тисяч гривень (2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з позбавленням прав на строк до 3 років.
  • Ті самі дії, вчинені повторно, караються штрафом у 51 тисячу гривень (3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з позбавленням права керування на строк від 2 до 3 років.
  • Водночас, у МВС повідомили, що штрафувати за новим законом почнуть з 1 січня 2020 року.
  • Наразі нетверезе водіння карається штрафом у 10200 гривень і позбавленням прав на 1 рік. Ті самі дії вчинені більше 2 разів за рік караються штрафом у 40800 гривень і позбавленням прав на 10 років.

Українська правда

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Теми: поліція авто Київ


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