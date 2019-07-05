Поліція показала, де в Києві найбільше п’яних водіїв

Протягом червня найбільше водіїв у стані алкогольного сп’яніння в Києві зафіксували в Деснянському та Дарницькому районах.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в Facebook.

"Найчастіше інспектори виявляють водіїв з ознаками сп'яніння по п'ятницях, в період з 23 до 2 години ночі", – зазначають патрульні.

Також повідомляється, що в червні адміністративно покарані майже півтори тисячі водіїв у нетверезому стані. Найбільше з них – у Деснянському (131) та Дарницькому районах (120).

Водночас, найвищий показник нетверезих водіїв за півроку – у Дніпровському районі Києва.

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