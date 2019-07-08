Останній пленарний тиждень Ради: оголошена повна мобілізація

Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що в останній пленарний тиждень Верховної ради 8 скликання нардепи мають ухвалити ряд важливих законопроектів, серед яких Виборчий кодекс з відкритими списками.

Про це він сказав під час погоджувальної ради парламенту.

За його словами, ухвалити Виборчий кодекс планується 11 липня об 11.00.

"Це буде заключне рішення Верховної ради 8 скликання і ми маємо пройти його гідно. Виборчий кодекс про відкриті списки це об'ємний документ, над яким роками працювали і робоча група, і комітет, і я, як голова Верховної Ради України", - сказав він.

"Тому я закликаю усіх у четвер прибути у Київ. Я оголошую повну мобілізацію, щоб ми могли перейти до ухвалення рішення Виборчого кодексу про відкриті списки", - заявив Парубій.

Крім того спікер додав, що планується також ухвалити ряд інших законопроектів.

Зокрема, проекти законів про заручників, про проходження військової служби, про військове капеланство, а також про повну загальну середню освіту, внесення змін до закону про альтернативні джерела енергії, книговидавництва та до дербюджету.

Парубій зазначив, що крім іншого, є ряд подань від президента і якщо у середу парламентський комітет з закордонних справ ухвалить відповідне рішення, то у четвер рада візьметься також і за кадрові рішення. У тому числі, за призначення Вадима Пристайка міністром закордонних справ.

Крім того у цей день планується заслухати звіт тимчасових слідчих комісій.

Також глава парламенту оголосив проведення позачергової сесії Верховної Ради.

За його словами, за ініціативи лідера РАдикальної партії Олега Ляшка було зібрано 150 підписів за проведення позачергової сесії.

Він оголосив, що призначив її проведення 11 липня о 14.15 між ранковим і вечірнім пленарними засіданнями.

"Давайте говорити відверто. Це буде заключний день активної роботи Верховної Ради восьмого скликання. Я звертаюся до всіх нардепів. Не зважаючи на те, що йде виборча кампанія і багато нардепів знаходяться на округах - 11 липня треба бути у Києві, щоб ми могли провести ефективне і дієве засідання", - заявив Парубій.

"Один повний робочий день. День, коли ми маємо змобілізуватися, щоб ми з гордістю йти до виборців 21 липня і продемонструвати, що ВРУ 8 скликання дієва до останніх днів і може приймати рішення для майбутніх поколінь", - додав він.

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