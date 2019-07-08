Від вибуху на Донбасі поранення отримав волонтер-медик

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Понеділок, 8 липня 2019, 17:01

Волонтер-медик дістав поранення внаслідок вибуху неподалік населеного пункту Новотроїцького Донецької області.

Про це повідомляє 8 липня прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"Близько п’ятої години ранку отримав вибухове поранення волонтер-медик, громадянин України 1995 року народження. Інцидент стався неподалік населеного пункту Новотроїцьке", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військові медики однієї з частин зі складу ООС надали постраждалому цивільному колезі-волонтеру необхідну медичну допомогу та підготували його до подальшого транспортування.

Лікарі доправили постраждалого спочатку до міста Волноваха, а потім – до Обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова до міста Дніпро.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі ООС


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