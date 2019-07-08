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Скандал навколо "телемосту": NewsOne висунув звинувачення Луценку

Понеділок, 8 липня 2019, 22:17

Власник телеканалу NewsOne, нардеп Тарас Козак звинуватив генерального прокурора Юрія Луценка у брехні.

Відповідну заяву Козака розміщено на сайті телеканалу.

"Заява генерального прокурора України Юрія Луценка про зв'язок телеканалу NEWSONE з російським "Промсвязьбанком" є цинічною брехнею і свідчить про його непрофесіоналізм і професійну непридатність", - каже депутат.

За його словами, також безпідставною є заява глави ГПУ про участь телеканалу в терористичній діяльності.

"Я розглядаю його як штучне створення підстав для застосування санкцій проти телеканалу NEWSONE і закриття телеканалу з політичних мотивів", - каже Козак.

Він заявив, що розглядає звинувачення Юрія Луценка як "дешевий піар і спроби втриматися на посаді".

Власник каналу опублікував витяг з державного реєстру, в якому "підтверджується моя одноосібна участь в якості власника телеканалу".

Нагадаємо:

  • Генеральна прокуратура зареєструвала провадження про замах на вчинення державної зради через пропозицію українського телеканалу NewsOne влаштувати так званий телеміст "Треба поговорити" з російським пропагандистським каналом "Росія 24".
  • Йдеться про допит офіційного власника NewsOne нардепа Тараса Козака і про анонсованого з української сторони ведучого Василя Голованова.
  • За словами Луценка, слідство встановило зв'язок між каналом і російським ВАТ "Промсвязьбанк", який фінансує і обслуговує державне оборонне замовлення Росії.
  • 7 липня Кісельов в ефірі "Россия 24" анонсував проведення телемосту "Треба поговорити", який заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука. 
  • 8 липня активісти зібралися під будівлею телеканалу "NewsOne", щоб протестувати проти запланованого телемосту з "Россией 24".
  • Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що відомство напрацьовує рішення щодо планів російських пропагандистів провести телеміст "Треба поговорити" і закликав політиків припинити істерику.
  • 8 липня NewsOne заявив, що скасовує телемарафон "Надо поговорить" з російським пропагандистським каналом через погрози фізичної розправи.

Українська правда

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Теми: телебаченняЗМІпропагандаЛуценко
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