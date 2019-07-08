Скандал навколо "телемосту": NewsOne висунув звинувачення Луценку

Власник телеканалу NewsOne, нардеп Тарас Козак звинуватив генерального прокурора Юрія Луценка у брехні.

Відповідну заяву Козака розміщено на сайті телеканалу.

"Заява генерального прокурора України Юрія Луценка про зв'язок телеканалу NEWSONE з російським "Промсвязьбанком" є цинічною брехнею і свідчить про його непрофесіоналізм і професійну непридатність", - каже депутат.

За його словами, також безпідставною є заява глави ГПУ про участь телеканалу в терористичній діяльності.

"Я розглядаю його як штучне створення підстав для застосування санкцій проти телеканалу NEWSONE і закриття телеканалу з політичних мотивів", - каже Козак.

Він заявив, що розглядає звинувачення Юрія Луценка як "дешевий піар і спроби втриматися на посаді".

Власник каналу опублікував витяг з державного реєстру, в якому "підтверджується моя одноосібна участь в якості власника телеканалу".

Нагадаємо: