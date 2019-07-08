Зеленський порадив, як не обрати клона "слуги народу"

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Понеділок, 8 липня 2019, 23:48

Президент Володимир Зеленський порадив виборцям бути уважнішими, аби не проголосувати на парламентських виборах за кандидата-клона, який вдає з себе висуванця від партії "Слуга народу".

Про це він сказав на брифінгу в понеділок після саміту Україна-ЄС, передає "Інтерфакс-Україна".

Президент прокоментував ситуацію з кандидатами в народні депутати, які використовують назви організацій, схожі або співзвучні з партією "Слуга народу" на виборах Ради.

"Я розумію, для чого це робиться. Дуже багато копій партії "Слуга народу", дуже багато такого на мажоритарних округах. Знаю, що партія зверталася до суду і ЦВК, але рішення ніякого немає", - сказав він.

Зеленський зазначив, що не впливатиме на ЦВК і суди в цьому питанні, але дуже хотів би, щоб люди, коли будуть обирати ту чи іншу партію, особливо уважно підійшли до цього питання.

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Теми: Зеленський вибори Верховна Рада


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