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Телеканал NewsOne чекають перевірки – Нацрада

Вівторок, 9 липня 2019, 13:34

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ініціює перевірку телеканалу NewsOne, його підозрюють в розпалюванні ворожнечі.

Про це заявили заступник голови регулятора Уляна Фещук і член Нацради Сергій Костинський під час позапланового засідання Нацради у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Причиною перевірки стали плани каналу провести телеміст із забороненим до трансляції на території України російським телеканалом "Россия 1".

Як зазначив Костинський, позапланова виїзна перевірка телеканалу призначена за фактом заяв, які пролунали в анонсах запланованого телемосту з федеральним телеканалом РФ.

"Якщо ми доведемо факти розпалювання ворожнечі – це буде вже друга санкція до телеканалу, яка дасть змогу нам звернутися до суду щодо анулювання ліцензії", - наголосив Костинський.

Водночас він зазначив, що чинний закон передбачає дуже складну процедуру щодо анулювання ліцензій мовників, навіть після неодноразового порушення ними українського законодавства.

У Нацраді також нагадали, що держрегулятор неодноразово звертався до СБУ щодо порушення цим телеканалом законодавства України.

Нагадаємо:

  • 7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити" на 12 липня спільно з українським телеканалом NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука. 
  • Плани провести телеміст розкритикували у партіях "Європейська солідарність" Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука. Зі зверненням проти анонсованого телемосту виступив і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
  • 8 липня під будівлею телеканалу NewsOne активісти протестували проти телемосту з російськими пропагандистами з телеканалу "Россия 24".
  • Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що відомство напрацьовує рішення щодо планів російських пропагандистів провести "телеміст"  і закликав політиків припинити істерику.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що замість телемосту з РФ треба говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і що він готовий до такої розмови за участю світових лідерів у Мінську.  
  • Пізніше 8 липня телеканал скасував телемарафон через погрози фізичної розправи.

Теми: НацрадателебаченняРосіяпропаганда
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