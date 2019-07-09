Телеканал NewsOne чекають перевірки – Нацрада

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ініціює перевірку телеканалу NewsOne, його підозрюють в розпалюванні ворожнечі.

Про це заявили заступник голови регулятора Уляна Фещук і член Нацради Сергій Костинський під час позапланового засідання Нацради у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Причиною перевірки стали плани каналу провести телеміст із забороненим до трансляції на території України російським телеканалом "Россия 1".

Як зазначив Костинський, позапланова виїзна перевірка телеканалу призначена за фактом заяв, які пролунали в анонсах запланованого телемосту з федеральним телеканалом РФ.

"Якщо ми доведемо факти розпалювання ворожнечі – це буде вже друга санкція до телеканалу, яка дасть змогу нам звернутися до суду щодо анулювання ліцензії", - наголосив Костинський.

Водночас він зазначив, що чинний закон передбачає дуже складну процедуру щодо анулювання ліцензій мовників, навіть після неодноразового порушення ними українського законодавства.

У Нацраді також нагадали, що держрегулятор неодноразово звертався до СБУ щодо порушення цим телеканалом законодавства України.

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