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За честные выборы: Более 70 человек задержаны на акции в Петербурге

Суббота, 10 августа 2019, 17:45

Источник: Meduza

В Санкт-Петербурге на акции солидарности с московскими протестующими полиция задержала 70 человек.

Детали: Полиция задерживала людей, несмотря на то, что акция проходила в формате одиночных пикетов, не требующих согласования - ее участники стояли с плакатами по очереди.

Всего на акцию собрались более двухсот человек.

Как сообщает "Новая газета", в Москве проходят задержания участников акции на Чистых прудах и на Ильиской площади.

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь вывели из центра сбора подписей, где прошли обыски, и увезли в неизвестном направлении. 

Ранее ОВД-Инфо сообщила о задержаниях в Петербурге (73 человека), Москве (12 человек) и в Ростове-на-Дону (7), всего сообщается о 92 задержанных.  

Кроме того в студии Navalny.Live в Москве проходят обыски. В помещении находятся десять человек, проходят следственные действия, адвокатов на месте нет. 

Позже глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что в студии "Навальный Live" задержали 9 человек, их везут на допрос в качестве свидетелей по делу о "массовых беспорядках". 

По данным "Белого счетчика", к 16:00 на территорию митинга "За свободу и справедливость" в Москве прошли 48,8 тыс. участников.

В ГУ МВД по Москве заявили, что количество участников акции на проспекте Сахарова составило порядка 20 тысяч человек, митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов завершился в 16:30 без происшествий. 

Предыстория:

  • Окружные избирательные комиссии в Москве отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
  • Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
  • 27 июля во время акции в Москве полиция применила против протестующих дубинки. Были задержаны более тысячи человек.
  • Очередная акция прошла в Москве 3 августа, тогда также были задержаны более тысячи человек. 

Темы: Росcияакцииполициявиборы
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