За честные выборы: Более 70 человек задержаны на акции в Петербурге
Источник: Meduza
В Санкт-Петербурге на акции солидарности с московскими протестующими полиция задержала 70 человек.
Детали: Полиция задерживала людей, несмотря на то, что акция проходила в формате одиночных пикетов, не требующих согласования - ее участники стояли с плакатами по очереди.
Всего на акцию собрались более двухсот человек.
Как сообщает "Новая газета", в Москве проходят задержания участников акции на Чистых прудах и на Ильиской площади.
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь вывели из центра сбора подписей, где прошли обыски, и увезли в неизвестном направлении.
Любовь Соболь увезли от центра сбора подписей в неизвестном направлении. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/1dPYqJ3kHN— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2019
Задержания на Чистопрудном бульваре— Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019
Александра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/ivazs4b5RM
вы просто посмотрите, что сейчас было, без комментариев pic.twitter.com/d9o0muSrYh— Liza Fokht (@lizafoht) August 10, 2019
Ранее ОВД-Инфо сообщила о задержаниях в Петербурге (73 человека), Москве (12 человек) и в Ростове-на-Дону (7), всего сообщается о 92 задержанных.
Кроме того в студии Navalny.Live в Москве проходят обыски. В помещении находятся десять человек, проходят следственные действия, адвокатов на месте нет.
Позже глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что в студии "Навальный Live" задержали 9 человек, их везут на допрос в качестве свидетелей по делу о "массовых беспорядках".
По данным "Белого счетчика", к 16:00 на территорию митинга "За свободу и справедливость" в Москве прошли 48,8 тыс. участников.
В ГУ МВД по Москве заявили, что количество участников акции на проспекте Сахарова составило порядка 20 тысяч человек, митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов завершился в 16:30 без происшествий.
Предыстория:
- Окружные избирательные комиссии в Москве отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
- Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
- 27 июля во время акции в Москве полиция применила против протестующих дубинки. Были задержаны более тысячи человек.
- Очередная акция прошла в Москве 3 августа, тогда также были задержаны более тысячи человек.