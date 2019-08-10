За честные выборы: Более 70 человек задержаны на акции в Петербурге

Источник: Meduza

В Санкт-Петербурге на акции солидарности с московскими протестующими полиция задержала 70 человек.

Детали: Полиция задерживала людей, несмотря на то, что акция проходила в формате одиночных пикетов, не требующих согласования - ее участники стояли с плакатами по очереди.

Всего на акцию собрались более двухсот человек.

Как сообщает "Новая газета", в Москве проходят задержания участников акции на Чистых прудах и на Ильиской площади.

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь вывели из центра сбора подписей, где прошли обыски, и увезли в неизвестном направлении.

Любовь Соболь увезли от центра сбора подписей в неизвестном направлении. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/1dPYqJ3kHN — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2019

Задержания на Чистопрудном бульваре



Александра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/ivazs4b5RM — Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019

вы просто посмотрите, что сейчас было, без комментариев pic.twitter.com/d9o0muSrYh — Liza Fokht (@lizafoht) August 10, 2019

Ранее ОВД-Инфо сообщила о задержаниях в Петербурге (73 человека), Москве (12 человек) и в Ростове-на-Дону (7), всего сообщается о 92 задержанных.

Кроме того в студии Navalny.Live в Москве проходят обыски. В помещении находятся десять человек, проходят следственные действия, адвокатов на месте нет.

Позже глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что в студии "Навальный Live" задержали 9 человек, их везут на допрос в качестве свидетелей по делу о "массовых беспорядках".

По данным "Белого счетчика", к 16:00 на территорию митинга "За свободу и справедливость" в Москве прошли 48,8 тыс. участников.

В ГУ МВД по Москве заявили, что количество участников акции на проспекте Сахарова составило порядка 20 тысяч человек, митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов завершился в 16:30 без происшествий.

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