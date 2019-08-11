Присвоение "Межигорья": о подозрении сообщили 8 лицам

Источник: начальник Второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов в эфире Украинского радио

В рамках расследования дела о выводе резиденции "Межигорье" из государственной собственности сообщено о подозрении восьми лицам.

Прямая речь: Сейчас сообщено о подозрении 8 лицам. Есть даже те, по которым вступили приговоры в законную силу. Начиная от чиновников, в частности, двух президентов и премьер-министра, и до нотариусов. Наша тактика (расследования - ред.) – сверху вниз.

...Почему президент Ющенко? Потому что ему и только ему по закону напрямую подчинялось Государственное управление делами и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции.

Детали: По словам Радионова, сообщение о подозрении в отношении экс-президента Виктора Ющенко осуществлено по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В то же время у следствия пока нет достаточно данных, чтобы утверждать, что "Межигорье" было выведено Ющенко из госсобственности в качестве взятки экс-президенту Виктору Януковичу для объявления досрочных парламентских выборов, хотя "все версии рассматриваются".

Прямая речь: Мы искренне считаем, что когда бывший президент (Ющенко - ред.) это делал, он делал это именно с умыслом, и именно в умышленном преступлении следствие его подозревает.

...Соучастие в завладении. Он помогал другому лицу. Необязательно, чтобы ты получил в собственный карман какую-то часть имущества, это может быть и политическое содействие. Сейчас мы говорим о корыстном умысле в пользу Виктора Януковича.

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