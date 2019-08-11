У суботу в Москві затримали понад 250 осіб
Джерело: ОВД-Инфо
10 серпня під час акцій за чесні вибори в чотирьох містах Росії поліція затримала 341 людину, з них у Москві 256.
Деталі: Не менше 5 осіб у Москві залишили у відділенні поліції на ніч.
У Санкт-Петербурзі затримали 79 осіб, не менше 3 залишилися на ніч. У Ростові-на-Дону затримали 13 осіб, в Брянську і Сиктивкарі – по 2.
У Петербурзі в відділі поліції №19 побили учасницю руху "Весна" Світлану Уткіну. Їй викликали швидку. Також відомо про ще одного постраждалого від поліцейських у цьому відділі поліції.
У Москві до затриманих не пускали адвокатів у відділи поліції "Хамовники", "Академічний", "Таганський", "Очаково-Матвіївський".
У Петербурзі в відділі поліції № 19 затриманим не давали пити воду і користуватися туалетом. У відділі поліції № 74 у затриманих силою намагалися забрати паспорти.
Крім того, ще до акції після затримання опинився в реанімації телережисер Дмитро Васильєв, хворий на діабет.
Про затримання Васильєва стало відомо близько сьомої години вечора в п'ятницю, напередодні акції. За даними адвоката ОВД-Инфо, він може стати тринадцятим фігурантом кримінальної справи про "масові заворушення". До половини шостої ранку його допитували в Слідчому комітеті по цій справі. Після допиту Васильєва залишили в ізоляторі тимчасового тримання.
Васильєву заборонили взяти з собою в камеру інсулін і глюкометр. О другій годині дня 10 серпня Васильєва госпіталізували через високий рівень цукру в крові. Пізніше стало відомо, що Васильєв перебуває в реанімації.
Передісторія:
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Окружні виборчі комісії Москви відмовили у реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
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Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів тривають у Москві з 14 липня.
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27 липня під час масвого мітингу у Москві поліція застосувала проти мітингарів кийки. Понад тисячу осіб було затримано.
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Чергова акція пройшла у Москві 3 серпня. Тоді було затримано понад тисячу осіб.
- 10 серпня у столиці РФ пройшла чергова акція за вільні вибори, за попередніми оцінками, участь у ній взяли близько 48 тис. осіб.
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