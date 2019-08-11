Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В субботу в Москве задержали более 250 человек

Воскресенье, 11 августа 2019, 12:18

Источник: ОВД-Инфо

10 августа во время акций за честные выборы в четырех городах России полиция задержала 341 человека, из них в Москве 256.

Детали: Не менее 5 человек в Москве оставили в отделении полиции на ночь.

В Санкт-Петербурге задержали 79 человек, не менее 3 остались на ночь. В Ростове-на-Дону задержали 13 человек, в Брянске и Сыктывкаре – по 2.

В Петербурге в отделе полиции №19 избили участницу движения "Весна" Светлану Уткину. Ей вызвали скорую. Также известно о еще одном пострадавшем от полицейских в этом отделе полиции.

В Москве к задержанным не пускали адвокатов в отделы полиции "Хамовники", "Академический", "Таганский", "Очаково-Матвеевское".

В Петербурге в отделе полиции № 19 задержанным не давали пить воду и пользоваться туалетом. В отделе полиции № 74 у задержанных силой пытались забрать паспорта.

Кроме того, после задержания оказался в реанимации телережиссер Дмитрий Васильев, больной диабетом.

О задержании Васильева стало известно около семи часов вечера в пятницу, накануне акции. По данным адвоката ОВД-Инфо, он может стать тринадцатым фигурантом уголовного дела о "массовых беспорядках". До половины шестого утра его допрашивали в Следственном комитете по этому делу. После допроса Васильева оставили в изоляторе временного содержания.

Васильеву запретили взять с собой в камеру инсулин и глюкометр. В два часа дня 10 августа Васильева госпитализировали из-за высокого уровня сахара в крови. Позже стало известно, что Васильев находится в реанимации.

Предыстория:

  • Окружные избирательные комиссии в Москве отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
  • Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
  • 27 июля во время акции в Москве полиция применила против протестующих дубинки. Были задержаны более тысячи человек.
  • Очередная акция прошла в Москве 3 августа, тогда также были задержаныболее тысячи человек. 
  • 10 августа в столице РФ прошла очередная акция за свободные выборы, по предварительным оценкам, участие в ней принимали около 48 тыс. человек. 

Украинская правда
Темы: Росcияакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Росcия
ФГИ начинает продажу изъятых активов россиян: какую компанию приватизируют первой
Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого
Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" на фронте есть до конца года – потом переговоры
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: