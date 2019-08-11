В субботу в Москве задержали более 250 человек
Источник: ОВД-Инфо
10 августа во время акций за честные выборы в четырех городах России полиция задержала 341 человека, из них в Москве 256.
Детали: Не менее 5 человек в Москве оставили в отделении полиции на ночь.
В Санкт-Петербурге задержали 79 человек, не менее 3 остались на ночь. В Ростове-на-Дону задержали 13 человек, в Брянске и Сыктывкаре – по 2.
В Петербурге в отделе полиции №19 избили участницу движения "Весна" Светлану Уткину. Ей вызвали скорую. Также известно о еще одном пострадавшем от полицейских в этом отделе полиции.
В Москве к задержанным не пускали адвокатов в отделы полиции "Хамовники", "Академический", "Таганский", "Очаково-Матвеевское".
В Петербурге в отделе полиции № 19 задержанным не давали пить воду и пользоваться туалетом. В отделе полиции № 74 у задержанных силой пытались забрать паспорта.
Кроме того, после задержания оказался в реанимации телережиссер Дмитрий Васильев, больной диабетом.
О задержании Васильева стало известно около семи часов вечера в пятницу, накануне акции. По данным адвоката ОВД-Инфо, он может стать тринадцатым фигурантом уголовного дела о "массовых беспорядках". До половины шестого утра его допрашивали в Следственном комитете по этому делу. После допроса Васильева оставили в изоляторе временного содержания.
Васильеву запретили взять с собой в камеру инсулин и глюкометр. В два часа дня 10 августа Васильева госпитализировали из-за высокого уровня сахара в крови. Позже стало известно, что Васильев находится в реанимации.
Предыстория:
- Окружные избирательные комиссии в Москве отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
- Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
- 27 июля во время акции в Москве полиция применила против протестующих дубинки. Были задержаны более тысячи человек.
- Очередная акция прошла в Москве 3 августа, тогда также были задержаныболее тысячи человек.
- 10 августа в столице РФ прошла очередная акция за свободные выборы, по предварительным оценкам, участие в ней принимали около 48 тыс. человек.