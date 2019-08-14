Разумков разом з Геращенко наїхали на Рабіновича за російську

Джерело: засідання підготовчої групи новообраних народних депутатів

На початку засідання підготовчої групи новообраних народних депутатів представники "Слуги народу" Дмитро Разумков та "Європейської солідарності" Ірина Геращенко посперечались з членом "Опозиційної платформи – За життя" Вадимом Рабіновичем про мову.

Ірина Геращенко (реагуючи на виступ Вадима Рабіновича російською мовою): Я хочу нагадати шановному колезі, пану Рабіновичу, що у нас вступив в дію закон про мову, і ми просимо вас українською мовою, просимо вас державною мовою виступати під час роботи нашої погоджувальної групи.

Вадим Рабінович: Я хочу ответить представителю блока Порошенко. Будем жить по законам. В законах это не сказано. Я можу спілкуватись тією мовою…

Дмитро Разумков: Це передбачено в регламенті, Володимир Зіновійович. Тут Ірина (Геращенко – УП) має рацію, якщо ви не заперечуєте, все ж таки…

Рабінович: В якому пункті регламенту?

Разумков: Це є в регламенті.

Рабінович: Серьезно?

Разумков: Да.

Рабінович: А в якому пункті, не скажете?

Разумков: Якщо вас буде це цікавити, то ми…

Рабінович: Да, хотелось бы. Давайте потом, чуть позже, когда будет возможность, покажите мне этот пункт, хорошо? Дякую вам дуже. Или аппарат (апарат Верховної Ради – УП) попросим. В том числе и в законе, который принят, о мове, о депутатах нет ни одного слова. Дякую вам дуже.

Деталі: За кілька хвилин Геращенко знову повернулась до теми використання української мови. Вона подякувала Разумкову, який головує на засіданнях підготовчої групи, за те, що він "стоїть на позиції захисту законодавства України". Також представниця "ЄС" попросила колег говорити українською: "В кулуарах, в кабінетах, в туалетах, в кафе – будь ласка, як завгодно. Тут тільки державна мова".

Після цього представник апарату Ради приніс Разумкову відповідну статтю регламенту. Лідер "Слуги народу" процитував її, оголосивши, що "мовою роботи Верховної Ради, її органів та посадових осіб є державна мова".

У свою чергу, Рабінович пізніше заявив, що вони ще не є Верховною Радою, і запропонував привлечь перекладача.

Перед тим, як почати суперечку про мову, члени підготовчої групи намагались дійти згоди щодо того, хто представлятиме на засіданнях "Опозиційну платформу – За життя". Партія мала надати перелік з 3 свої представників, але у списку було 4 прізвища: Рабіновича та його колег Нестора Шуфрича, Сергія Льовочкіна та Олександра Пузанова.

Члени "Опоплатформи" стверджували, що мають право змінювати своїх представників перед засіданнями, і що Пузанов замінює Льовочкіна, який не зміг прийти.

Що було раніше: 9 серпня підготовча група вирішила призначити перше урочисте засідання Верховної Ради 9 скликання на 29 серпня.

Знати більше: "Mova is… Закон про мову у цифрах".

"Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування"

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