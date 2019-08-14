Разумков вместе с Геращенко наехали на Рабиновича за русский язык

Источник: заседание подготовительной группы новоизбранных народных депутатов

В начале заседания подготовительной группы новоизбранных народных депутатов представители "Слуги народа" Дмитрий Разумков и "Европейской солидарности" Ирина Геращенко поспорили с членом "Оппозиционной платформы – За життя" Вадимом Рабиновичем о языке.

Ирина Геращенко (реагируя на выступление Вадима Рабиновича на русском языке): Я хочу напомнить уважаемому коллеге, господину Рабиновичу, что у нас вступил в действие закон о языке, и мы просим вас на украинском языке, просим вас на государственном языком выступать во время работы нашей согласительной группы.

Вадим Рабинович (на русском): Я хочу ответить представителю блока Порошенко. Будем жить по законам. В законах это не сказано. Я можу спілкуватись тією мовою…

Дмитрий Разумков (на украинском): Это предусмотрено в регламенте, Владимир Зиновьевич. Здесь Ирина (Геращенко – УП) права, если вы не возражаете, все же ...

Рабинович (переходит на украинский): В якому пункті регламенту?

Разумкова (на украинском): Это есть в регламенте.

Рабинович (на русском): Серьезно?

Разумков: Да.

Рабинович (переходит на украинский): А в якому пункті, не скажете?

Разумков (на украинском): Если вас будет это интересовать, то ...

Рабинович (на русском): Да, хотелось бы. Давайте потом, чуть позже, когда будет возможность, покажите мне этот пункт, хорошо? Дякую вам дуже. Или аппарат (аппарат Верховной Рады – УП) попросим. В том числе и в законе, который принят, в мове, в депутатах нет ни одного слова. Дякую вам дуже.

Детали: Через несколько минут Геращенко снова вернулась к теме использования украинского языка. Она поблагодарила Разумкова, который председательствует на заседаниях подготовительной группы, за то, что он "стоит на позиции защиты законодательства Украины". Также представитель "ЕС" попросила коллег говорить на украинском: "В кулуарах, в кабинетах, в туалетах, в кафе – пожалуйста, как угодно. Здесь только государственный язык ".

После этого представитель аппарата Рады принес Разумкову соответствующую статью регламента. Лидер "Слуги народа" процитировал ее, объявив, что "языком работы Верховной Рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык".

В свою очередь, Рабинович позже заявил, что они еще не Верховна Рада, и предложил включить переводчика.

Перед тем, как начать спор о языке, члены подготовительной группы пытались договориться о том, кто будет представлять на заседаниях "Оппозиционную платформу – За жизнь". Партия должна предоставить перечень из 3 свои представителей, но в списке было 4 фамилии: Рабиновича и его коллег Нестора Шуфрича, Сергея Левочкина и Александра Пузанова.

Члены "Опоплатформы" утверждали, что имеют право менять своих представителей перед заседаниями, и что Пузанов заменяет Левочкина, который не смог прийти.

Что было раньше: 9 августа подготовительная группа решила назначить первое торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва на 29 августа.

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"Закон о языке. Опровергаем страшилки и перевирания"

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