В ОП відставку Кличка відклали на потім
Середа, 14 серпня 2019, 14:05
Джерело: прес-служба Офісу президента у коментарі УП
В Офісі президента Володимира Зеленського заявляють, що питання звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації розглядатиме вже новий уряд.
Пряма мова: "Це питання буде розглядати і вирішувати новий склад Кабінету міністрів".
Деталі: В Офісі президента уточнили, що це відбудеться восени.
Історія питання:
- 24 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.
- 26 липня прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд розгляне питання про погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації на найближчому засіданні.
- 30 липня керівник Офісу президента Андрій Богдан нагадав Кабміну про бажання президента Володимира Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.
- Кличко заявляв, що буде звертатися до суду, якщо його спробують усунути з посади.
- В кінці липня Гройсман пішов у відпустку. Тому засідань уряду 31 липня та 7 серпня не було.
- Перед засіданням Кабміну 14 серпня прес-секретаря прем’єра Володимира Гройсмана повідомив, що уряд не буде розглядати питання звільнення Кличка.
Ірина Балачук, УП