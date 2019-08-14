В ОП відставку Кличка відклали на потім

Джерело: прес-служба Офісу президента у коментарі УП

В Офісі президента Володимира Зеленського заявляють, що питання звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації розглядатиме вже новий уряд.

Пряма мова: "Це питання буде розглядати і вирішувати новий склад Кабінету міністрів".

Деталі: В Офісі президента уточнили, що це відбудеться восени.

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