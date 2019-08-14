В ОП відставку Кличка відклали на потім

7755 переглядів
Середа, 14 серпня 2019, 14:05

Джерело: прес-служба Офісу президента у коментарі УП

В Офісі президента Володимира Зеленського заявляють, що питання звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації розглядатиме вже новий уряд.

Пряма мова: "Це питання буде розглядати і вирішувати новий склад Кабінету міністрів".

Деталі: В Офісі президента уточнили, що це відбудеться восени.

Історія питання:

  • 24 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.
  • 26 липня прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд розгляне питання про погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації на найближчому засіданні.
  • 30 липня керівник Офісу президента Андрій Богдан нагадав Кабміну про бажання президента Володимира Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.
  • Кличко заявляв, що буде звертатися до суду, якщо його спробують усунути з посади.
  • В кінці липня Гройсман пішов у відпустку. Тому засідань уряду 31 липня та 7 серпня не було.  
  • Перед засіданням Кабміну 14 серпня прес-секретаря прем’єра Володимира Гройсмана повідомив, що уряд не буде розглядати питання звільнення Кличка. 

Ірина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Кличко Зеленський Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гройсман: Україні потрібен новий закон про столицю 14 серпня 2019, 12:21
Гройсман вирішив не розглядати звільнення Кличка 14 серпня 2019, 10:30
"Іди гуляй, Господи!". Головні розноси Зеленського 14 серпня 2019, 06:00
Усі новини
Головні новини
Вирок Зайцевій та Дронову залишили без змін
Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на ТЕС Ахметова за зниженою ціною
Супрун поговорила з Зеленським про медреформу
Скандальний суд поновив люстрованого заступника генпрокурора
Усі новини
здоров'я

7 найбільш поширених міфів про дієти

їжа

Чому гриби корисні

здоров'я

Як на організм діють ліки проти головного болю