В ОП отставку Кличко отложили на потом

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Среда, 14 августа 2019, 14:05

Источник: пресс-служба Офиса президента в комментарии УП

В Офисе президента Владимира Зеленского заявляют, что вопрос увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации будет рассматривать уже новое правительство.

Прямая речь: "Этот вопрос будет рассматривать и решать новый состав Кабинета министров".

Детали: В Офисе президента уточнили, что это произойдет осенью.

История вопроса:

  • 24 июля президент Владимир Зеленский обратился в Кабинет министров с просьбой уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
  • 26 июля премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации на ближайшем заседании.
  • 30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан напомнил Кабмину о желании президента Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.
  • Кличко заявил, что будет обращаться в суд, если его попытаются отстранить от должности.
  • В конце июля Гройсман ушел в отпуск. Поэтому заседаний правительства 31 июля и 7 августа не было.
  • Перед заседанием Кабмина 14 августа пресс-секретаря премьера Владимира Гройсмана сообщил, что правительство не будет рассматривать вопрос увольнения Кличко.

Ирина Балачук, УП

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