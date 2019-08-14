В ОП отставку Кличко отложили на потом

Источник: пресс-служба Офиса президента в комментарии УП

В Офисе президента Владимира Зеленского заявляют, что вопрос увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации будет рассматривать уже новое правительство.

Прямая речь: "Этот вопрос будет рассматривать и решать новый состав Кабинета министров".

Детали: В Офисе президента уточнили, что это произойдет осенью.

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