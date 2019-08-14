ГПУ просить відсторонити від роботи голову Окружного адмінсуду
Джерело: судова влада України
Генеральна прокуратура попросила Вищу раду правосуддя тимчасово відсторонити трьох суддів Окружного адмінсуду Києва, яких притягнули до кримінальної відповідальності.
Деталі: У клопотанні заступника генпрокурора йдеться про суддів ОАСК Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка та суддю Суворовського районного суду Одеси Івана Шепітка.
Клопотання ГПУ розглянуть 20 серпня о 10 ранку.
Що було раніше: 2 серпня Вовку, Погрібніченку та Шепітку вручили підозри у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.
У підозрах також ішлося про перевищення влади, шахрайство, службове підроблення та недбалість, незаконне перешкоджання мітингам, постановлення завідомо неправосудних рішень, пропозиції або надання хабара, втручання в роботу автоматичного документообігу суду.
Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду
Передісторія:
- 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адмінсуд Києва.
- За версією слідства, голова ОАСК Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
- НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади. Вовк заявив, що опубліковані записи – брехня.
- 30 липня Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати.
- ГПУ також викликала на допит уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.