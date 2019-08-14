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ГПУ просить відсторонити від роботи голову Окружного адмінсуду

Середа, 14 серпня 2019, 18:40

Джерело: судова влада України

Генеральна прокуратура попросила Вищу раду правосуддя тимчасово відсторонити трьох суддів Окружного адмінсуду Києва, яких притягнули до кримінальної відповідальності.

Деталі: У клопотанні заступника генпрокурора йдеться про суддів ОАСК Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка та суддю Суворовського районного суду Одеси Івана Шепітка.

Клопотання ГПУ розглянуть 20 серпня о 10 ранку.

Що було раніше: 2 серпня Вовку, Погрібніченку та Шепітку вручили підозри у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

У підозрах також ішлося про перевищення влади, шахрайство, службове підроблення та недбалість, незаконне перешкоджання мітингам, постановлення завідомо неправосудних рішень, пропозиції або надання хабара, втручання в роботу автоматичного документообігу суду.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

Передісторія:

  • 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адмінсуд Києва.
  • За версією слідства, голова ОАСК Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
  • НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади. Вовк заявив, що опубліковані записи – брехня.
  • 30 липня Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати.
  • ГПУ також викликала на допит уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.

Українська правда
Теми: ОАСКГенпрокуратураВРП
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