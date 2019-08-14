ГПУ просит отстранить от работы главу Окружного админсуда
Источник: судебная власть Украины
Генеральная прокуратура попросила Высший совет правосудия временно отстранить трех судей Окружного админсуда Киева, которых привлекли к уголовной ответственности.
Детали: В ходатайстве заместителя генпрокурора речь идет о судьях ОАСК Павле Вовке, Игоре Погрибниченко и судье Суворовского районного суда Одессы Иване Шепитко.
Ходатайство ГПУ рассмотрят 20 августа в 10 утра.
Что было раньше: 2 августа Вовку, Погрибниченко и Шепитко вручили подозрения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.
В подозрениях также говорилось о превышении власти, мошенничестве, служебном подлоге и халатности, незаконном препятствовании митингам, постановлении заведомо неправосудных решений, предложениях или даче взятки, вмешательстве в работу автоматического документооборота суда.
В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ из Окружного админсуда
Предыстория:
- 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной админсуд Киева.
- По версии следствия, председатель ОАСК Павел Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
- НАБУ также обнародовало записи разговоров судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти. Вовк заявил, что опубликованные записи – ложь.
- 30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения и допросить.
- ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые также фигурируют на обнародованных записях.