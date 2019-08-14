ГПУ просит отстранить от работы главу Окружного админсуда

2820 просмотров
Среда, 14 августа 2019, 18:40

Источник: судебная власть Украины 

Генеральная прокуратура попросила Высший совет правосудия временно отстранить трех судей Окружного админсуда Киева, которых привлекли к уголовной ответственности.

Детали: В ходатайстве заместителя генпрокурора речь идет о судьях ОАСК Павле Вовке, Игоре Погрибниченко и судье Суворовского районного суда Одессы Иване Шепитко. 

Ходатайство ГПУ рассмотрят 20 августа в 10 утра.

Что было раньше: 2 августа Вовку, Погрибниченко и Шепитко вручили подозрения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

В подозрениях также говорилось о превышении власти, мошенничестве, служебном подлоге и халатности, незаконном препятствовании митингам, постановлении заведомо неправосудных решений, предложениях или даче взятки, вмешательстве в работу автоматического документооборота суда. 

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ из Окружного админсуда 

Предыстория: 

  • 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной админсуд Киева. 
  • По версии следствия, председатель ОАСК Павел Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС". 
  • НАБУ также обнародовало записи разговоров судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти. Вовк заявил, что опубликованные записи – ложь. 
  • 30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения и допросить. 
  • ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые также фигурируют на обнародованных записях.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Окружной админсуд Генпрокуратура Высший совет правосудия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Скандальный суд восстановил люстрированного заместителя генпрокурора 14 августа 2019, 14:54
"Экзаменатор" судей, которого пытались отстранить через Окружной суд, уволился сам 7 августа 2019, 19:25
Окружной админсуд отменил приказ, из-за которого уволили прокурора Суса 5 августа 2019, 13:25
Все новости
Главные новости
Приговор Зайцевой и Дронову оставили без изменений
Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ на ТЭС Ахметова по сниженной цене
Супрун поговорила с Зеленским о медреформе
Скандальный суд восстановил люстрированного заместителя генпрокурора
Все новости
18+

10 мифов о сексе, в которые вы до сих пор верите

еда

Почему грибы полезны

здоровье

Как на организм действуют лекарства против головной боли

Поиск по сайту
Архив
Весь архів