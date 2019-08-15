Радіація в РФ: Влада приховує від росіян реальний рівень забруднення – Грінпіс

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Четвер, 15 серпня 2019, 15:12

Джерело: Greenpeace.ru

Російська влада приховує інформацію про рівень радіації після вибуху на військовому полігоні в Архангельській області 8 серпня.

Дослівно: "До загалу оперативно не донесли інформації про те, що Росгідромет зафіксував підвищений рівень не тільки гамма-, але і бета-випромінювання, причому не тільки в Сєвєродвінську (8 серпня), але і в Архангельську у вигляді випадінь (рівень зріс 9 серпня, значення залишалися підвищеними 10 і 11 серпня)".

 
Сєвєродвінськ - майже 50 км від місця вибуху, Архангельськ - 90 км (рівень радіації підскочив після вибуху)

Експерт російського відділення Greenpeace Рашид Алімов: "Важливо розуміти, які саме радіонукліди потрапили в навколишнє середовище. Від цього залежить накопичення в навколишньому середовищі і вплив на природу і людину. Ближче до місця трагедії рівень радіоактивного забруднення може бути вище, і там теж живуть люди. Також важливо встановити, чи відбулося забруднення акваторії. Приховувати інформацію про радіоактивне забруднення від людей просто немислимо".

 
ФОТО: GREENPEACE

Деталі: Російський Greenpeace досі не отримав відповіді на запити про рівень радіаційного фону, надіслані в Росспоживнагляд і Росгідромет в день інциденту.

Також в РФ не публікують інформації про те, які радіоактивні речовини потрапили в навколишнє середовище в результаті інциденту.

При цьому, колишній керівник Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що під час вибуху потрапили в повітря короткоживучі елементи і вони "майже відразу розпалися".

 
ФОТО: GREENPEACE

Що було раніше: 8 серпня в Архангельській області Росії стався вибух на військовому полігоні. За даними Міноборони РФ, вибух стався під час випробуванні рідинної реактивної рухової установки.

У російському міністерстві стверджували, що після НП ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, а радіаційний фон в нормі.

Проте 13 серпня фахівці Росгідромету повідомили, що після вибуху рівень радіації в Сєвєродвінську (майже 50 км від місця вибуху) підскочив в 4-16 разів.

Нагадаємо:

  • 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що в Архангельській області під час вибуху на військовому полігоні постраждали шестеро людей, двоє загинули.
  • 10 серпня у держкорпорації "Росатом" заявили, що внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області загинуло 5 співробітників "Росатома", ще троє постраждали.
  • У лютому 2019 року президент РФ Володимир Путін заявив про успішні випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерної руховою установкою "Буревісник".
  • Американські експерти в галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації в Архангельській області Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою"Буревестник", про яку говорив президент РФ Володимир Путін у 2018 році.
  • Президент США Дональд Трамп після вибуху в РФ заявив, що в Америки є подібні, але більш просунуті технології.

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Теми: Росія екологія


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