Радиация в РФ: Власти скрывают от россиян реальный уровень загрязнения – Гринпис

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Четверг, 15 августа 2019, 15:12

Источник: Greenpeace.ru

Российские власти скрывают информацию об уровне радиации после взрыва на военном полигоне в Архангельской области 8 августа.

Дословно: "До широкой общественности оперативно не была донесена информация о том, что Росгидромет зафиксировал повышенный уровень не только гамма-, но и бета-излучения, причём не только в Северодвинске (8 августа), но и в Архангельске в виде выпадений (уровень вырос 9 августа, значения оставались повышенными 10 и 11 августа).

 

Эксперт российского отделения Greenpeace Рашид Алимов: "Важно понимать, какие именно радионуклиды попали в окружающую среду. От этого зависит накопление в окружающей среде и влияние на природу и человека. Ближе к месту трагедии уровень радиоактивного загрязнения может быть выше, и там тоже живут люди. Также важно установить, произошло ли загрязнение акватории. Скрывать информацию о радиоактивном загрязнении от людей попросту немыслимо".

 
фото: Greenpeace

Детали: Российский Greenpeace до сих пор не получил ответа об уровне радиационного фона на запросы, отправленные в Роспотребнадзор и Росгидромет в день инцидента.

Также в РФ не публикуют информации о том, какие радиоактивные вещества попали в окружающую среду в результате инцидента 8 августа.

При этом, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что присутствовали только короткоживущие элементы и они "почти сразу распались".

 
фото: Greenpeace

Что было раньше: 8 августа в Архангельской области произошел взрыв на военном полигоне. По данным Минобороны РФ, взрыв произошел во время испытании жидкостной реактивной двигательной установки. 

В российском министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

Однако 13 августа специалисты Росгидромета сообщили, что после взрыва уровень радиации в Северодвинске (почти 50 км от места взрыва) подскочил в 4-16 раз.

Напомним:

  • 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли.
  • 10 августа в госкорпорации "Росатом" сообщили, что в результате взрыва погибло 5 сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.
  • В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".
  • Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.
  • Президент США Дональд Трамп после взрыва в РФ заявил, что у Америки есть подобные, но более продвинутые технологии.

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Темы: Росcия экология


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