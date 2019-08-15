Радиация в РФ: Власти скрывают от россиян реальный уровень загрязнения – Гринпис

Источник: Greenpeace.ru

Российские власти скрывают информацию об уровне радиации после взрыва на военном полигоне в Архангельской области 8 августа.

Дословно: "До широкой общественности оперативно не была донесена информация о том, что Росгидромет зафиксировал повышенный уровень не только гамма-, но и бета-излучения, причём не только в Северодвинске (8 августа), но и в Архангельске в виде выпадений (уровень вырос 9 августа, значения оставались повышенными 10 и 11 августа).

Эксперт российского отделения Greenpeace Рашид Алимов: "Важно понимать, какие именно радионуклиды попали в окружающую среду. От этого зависит накопление в окружающей среде и влияние на природу и человека. Ближе к месту трагедии уровень радиоактивного загрязнения может быть выше, и там тоже живут люди. Также важно установить, произошло ли загрязнение акватории. Скрывать информацию о радиоактивном загрязнении от людей попросту немыслимо".

фото: Greenpeace

Детали: Российский Greenpeace до сих пор не получил ответа об уровне радиационного фона на запросы, отправленные в Роспотребнадзор и Росгидромет в день инцидента.

Также в РФ не публикуют информации о том, какие радиоактивные вещества попали в окружающую среду в результате инцидента 8 августа.

При этом, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что присутствовали только короткоживущие элементы и они "почти сразу распались".

фото: Greenpeace

Что было раньше: 8 августа в Архангельской области произошел взрыв на военном полигоне. По данным Минобороны РФ, взрыв произошел во время испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

В российском министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

Однако 13 августа специалисты Росгидромета сообщили, что после взрыва уровень радиации в Северодвинске (почти 50 км от места взрыва) подскочил в 4-16 раз.

Напомним: