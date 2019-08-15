У Станиці Луганській збудують "обхідний тимчасовий міст"

Джерело: прес-служба Луганської облдержадміністрації, Радіо Свобода

Під час ремонту мосту в Станиці Луганській побудують ще один тимчасовий обхідний міст.

Дослівно: "Для зручності громадян на час ремонту планується зробити тимчасовий обхідний міст. Щодо строків виконання робіт очільник Луганщини повідомив, що приблизно упродовж 2,5 місяців буде завершено першу із двох черг".

Деталі: За словами голови Луганської ОДА Віталія Комарницького, додатковий міст побудують, щоб не зупиняти роботу пункту пропуску.

Комарницький повідомив, що наразі немає проекту ремонту мосту через Сіверський Донець, проте роботи щодо розробки тривають.

"Радіо Свобода" пише, що проект розробляє один зі столичних науково-дослідних інститутів.

Видання зазначає, що Комарницький повідомив про дві черги будівництва. Перша – будівництво смуги завширшки у 2,5 метра з можливістю проїзду там карети "швидкої допомоги". На втілення такої ідеї може піти 2,5 місяці. Що планується у другій черзі – Комарницький не уточнив.

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