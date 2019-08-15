У Станиці Луганській збудують "обхідний тимчасовий міст"
Джерело: прес-служба Луганської облдержадміністрації, Радіо Свобода
Під час ремонту мосту в Станиці Луганській побудують ще один тимчасовий обхідний міст.
Дослівно: "Для зручності громадян на час ремонту планується зробити тимчасовий обхідний міст. Щодо строків виконання робіт очільник Луганщини повідомив, що приблизно упродовж 2,5 місяців буде завершено першу із двох черг".
Деталі: За словами голови Луганської ОДА Віталія Комарницького, додатковий міст побудують, щоб не зупиняти роботу пункту пропуску.
Комарницький повідомив, що наразі немає проекту ремонту мосту через Сіверський Донець, проте роботи щодо розробки тривають.
"Радіо Свобода" пише, що проект розробляє один зі столичних науково-дослідних інститутів.
Видання зазначає, що Комарницький повідомив про дві черги будівництва. Перша – будівництво смуги завширшки у 2,5 метра з можливістю проїзду там карети "швидкої допомоги". На втілення такої ідеї може піти 2,5 місяці. Що планується у другій черзі – Комарницький не уточнив.
Нагадаємо:
- 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі у районі Золотого, Станиці Луганської та на ділянці Петрівське-Богданівка. Якщо певний період там нема обстрілів, то й українська армія, і бойовики повинні відійти від позицій на 1 кілометр углиб.
- Повністю ці домовленості саме в Станиці Луганській не виконувалися, там весь час фіксувалися обстріли.
- 26 червня 2019 року штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській – і запевнив, що це не послаблює оборонні можливості ОС. 27 червня перший етап завершився: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
- 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської, але СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт.
- 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. За його словами, це зафіксувала і підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
- 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО для розмінування території.