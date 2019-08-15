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В Станице Луганской построят "обходной временный мост"

Четверг, 15 августа 2019, 16:43

Источник: пресс-служба Луганской облгосадминистрации, Радио Свобода

Во время ремонта моста в Станице Луганской построят еще один временный обходной мост.

Дословно: "Для удобства граждан на время ремонта планируется сделать временный обходной мост. О сроках выполнения работ глава Луганщины сообщил, что примерно в течение 2,5 месяцев будет завершена первая из двух очередей".

Детали: По словам председателя Луганской ОГА Виталия Комарницкого, дополнительный мост построят, чтобы не останавливать работу пункта пропуска.

Комарницкий сообщил, что сейчас нет проекта ремонта моста через Северский Донец, однако работы по разработке продолжаются.

"Радио Свобода" пишет, что проект разрабатывает один из столичных научно-исследовательских институтов.

Издание отмечает, что Комарницкий сообщил о двух очередях строительства. Первая - строительство полосы шириной в 2,5 метра с возможностью проезда там кареты "скорой помощи". На воплощение этой идеи может уйти 2,5 месяца. Что планируется во второй очереди - Комарницкий не уточнил.

Напомним:

  • 21 сентября 2016 года участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе в районе Золотого, Станицы Луганской и на участке Петровское-Богдановка. Если определенный период там нет обстрелов, то и украинская армия, и боевики должны отойти от позиций на 1 километр вглубь.
  • Полностью эти договоренности на участе Станицы Луганской не выполнялись: там все время фиксировались обстрелы.
  • 26 июня 2019 года штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской – и заверил, что это не ослабляет оборонительные возможности ОС. 27 июня первый этап завершился: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
  • 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже отошел из района Станицы Луганской, но СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганскойпроизошло разведение войск с обеих сторон. По его словам, это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
  • 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил и средств не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО для разминирования территории. 

Темы: Луганск
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