В Станице Луганской построят "обходной временный мост"

Источник: пресс-служба Луганской облгосадминистрации, Радио Свобода

Во время ремонта моста в Станице Луганской построят еще один временный обходной мост.

Дословно: "Для удобства граждан на время ремонта планируется сделать временный обходной мост. О сроках выполнения работ глава Луганщины сообщил, что примерно в течение 2,5 месяцев будет завершена первая из двух очередей".

Детали: По словам председателя Луганской ОГА Виталия Комарницкого, дополнительный мост построят, чтобы не останавливать работу пункта пропуска.

Комарницкий сообщил, что сейчас нет проекта ремонта моста через Северский Донец, однако работы по разработке продолжаются.

"Радио Свобода" пишет, что проект разрабатывает один из столичных научно-исследовательских институтов.

Издание отмечает, что Комарницкий сообщил о двух очередях строительства. Первая - строительство полосы шириной в 2,5 метра с возможностью проезда там кареты "скорой помощи". На воплощение этой идеи может уйти 2,5 месяца. Что планируется во второй очереди - Комарницкий не уточнил.

Напомним: