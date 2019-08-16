Савченко, за чиїм законом звільнили терориста, відповіла на критику

Джерело: Facebook-сторінка Надії Савченко

Народна депутатка VIII скликання Верховної Ради Надія Савченко відреагувала на вирок коригувальнику обстрілу Маріуполя Валерія Кірсанова і заявила, що за менш серйозні неправдиві звинувачення в Росії їй загрожувало 22 роки в’язниці.

Крім того, Савченко відреагувала на слова першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, який назвав "закон Савченко" "ганебним", адже 15 серпня Кірсанов вийшов на волю, бо підпав під дію закону.

Дослівно: "Дали звинуваченому всього лише 9 років! Це за 30 загиблих і 117 поранених!...Тоді як мені в РФ за псевдо-коректування і двох загиблих дали 22 роки! І ти Слава (Аброськін – ред) кажеш винен "закон Савченко". Так, ти правий, тепер всі ви несете за нього відповідальність!...

Посадіть до в'язниці всіх депутатів попереднього скликання, які голосували за так званий " закон Савченко" і перестаньте спекулювати ім'ям Савченко".

Деталі: Нардеп обурилася, що вирок Кірсанову винесли аж через чотири роки після початку процесу і це, за словами Савченко, при всіх беззаперечних доказах.

Вона впевнена, що справу могли розглянути швидше, якби силовики працювали над справою, а не "полювали за народним депутатом Савченко".

Що було раніше: Кірсанова затримали у 2015 році, а покарання він відбував за вироком суду від 18 червня 2019 року. Його засудили до 9 років в’язниці. 15 серпня опинився на волі.

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