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Савченко, за чиїм законом звільнили терориста, відповіла на критику

П'ятниця, 16 серпня 2019, 11:17
Савченко, за чиїм законом звільнили терориста, відповіла на критику

Джерело: Facebook-сторінка Надії Савченко

Народна депутатка VIII скликання Верховної Ради Надія Савченко відреагувала на вирок коригувальнику обстрілу Маріуполя Валерія Кірсанова і заявила, що за менш серйозні неправдиві звинувачення в Росії їй загрожувало 22 роки в’язниці.

Крім того, Савченко відреагувала на слова першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, який назвав "закон Савченко" "ганебним", адже 15 серпня Кірсанов вийшов на волю, бо підпав під дію закону.

Дослівно: "Дали звинуваченому всього лише 9 років! Це за 30 загиблих і 117 поранених!...Тоді як мені в РФ за псевдо-коректування і двох загиблих дали 22 роки! І ти Слава (Аброськін – ред) кажеш винен "закон Савченко". Так, ти правий, тепер всі ви несете за нього відповідальність!...

Посадіть до в'язниці всіх депутатів попереднього скликання, які голосували за так званий " закон Савченко" і перестаньте спекулювати ім'ям Савченко".

Деталі: Нардеп обурилася, що вирок Кірсанову винесли аж через чотири роки після початку процесу і це, за словами Савченко, при всіх беззаперечних доказах.

Вона впевнена, що справу могли розглянути швидше, якби силовики працювали над справою, а не "полювали за народним депутатом Савченко".

Що було раніше: Кірсанова затримали у 2015 році, а покарання він відбував за вироком суду від 18 червня 2019 року. Його засудили до 9 років в’язниці. 15 серпня опинився на волі

Передісторія:

  • 24 січня 2015 року був обстріляний житловий мікрорайон Маріуполя "Східний". Внаслідок обстрілу загинули 29 осіб і 92 отримали поранення. За даними СБУ, обстріл скоїли кадрові військовослужбовці Російської Федерації.
  • Кірсанова затримали 24 січня 2015 року. Коригувальник вогню по Маріуполю підтвердив, що обстріл міста проводився російською артилерійською батареєю.
  • 18 червня 2019 року Приморський районний суд Маріуполя визнав Кірсанова винним у коригуванні обстрілу. Кірсанов отримав 9 років в'язниці.
  • 23 грудня 2015 року президент Петро Порошенко підписав так званий "закон Савченко".
  • Це був перший законопроект, внесений тоді ще депутатом від "Батьківщини" Надією Савченко.
  • У травні 2017 року Верховна Рада внесла зміни у так званий "закон Савченко".
  • Згідно з новим документом, "попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день".

Українська правда

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Теми: Савченко НадіясудРосія
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