Савченко, по чьему законом освободили террориста, ответила на критику

Источник: Facebook-страница Надежды Савченко

Народный депутат VIII созыва Верховной Рады Надежда Савченко отреагировала на приговор корректировщика обстрела Мариуполя Валерия Кирсанова и заявила, что за менее серьезные ложные обвинения в России ей грозило 22 года тюрьмы.

Кроме того, Савченко отреагировала на слова первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, который назвал "закон Савченко" "позорным", ведь 15 августа Кирсанов вышел на свободу, потому что попал под действие закона.

Дословно: "Дали обвиняемому всего лишь 9 лет! Это за 30 погибших и 117 раненых ... Тогда как мне в РФ за псевдо-корректировки и двух погибших дали 22 года! И ты Слава (Аброськин – ред.) говоришь виноват "закон Савченко". Да, ты прав, теперь все вы несете за него ответственность...

Посадите в тюрьму всех депутатов предыдущего созыва, которые голосовали за так называемый "закон Савченко" и перестаньте спекулировать именем Савченко".

Детали: Нардеп возмутилась, что приговор Кирсанову вынесли через четыре года после начала процесса и это, по словам Савченко, при всех неоспоримых доказательствах.

Она уверена, что дело могли рассмотреть быстрее, если бы силовики работали, а не "охотились за народным депутатом Савченко".

Что было раньше: Кирсанов был задержан в 2015 году. Отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года. Его приговорили к 9 годам тюрьмы. 15 августа оказался на свободе.

Предыстория: