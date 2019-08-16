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Савченко, по чьему законом освободили террориста, ответила на критику

Пятница, 16 августа 2019, 11:17
Савченко, по чьему законом освободили террориста, ответила на критику

Источник: Facebook-страница Надежды Савченко

Народный депутат VIII созыва Верховной Рады Надежда Савченко отреагировала на приговор корректировщика обстрела Мариуполя Валерия Кирсанова и заявила, что за менее серьезные ложные обвинения в России ей грозило 22 года тюрьмы.

Кроме того, Савченко отреагировала на слова первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, который назвал "закон Савченко" "позорным", ведь 15 августа Кирсанов вышел на свободу, потому что попал под действие закона.

Дословно: "Дали обвиняемому всего лишь 9 лет! Это за 30 погибших и 117 раненых ... Тогда как мне в РФ за псевдо-корректировки и двух погибших дали 22 года! И ты Слава (Аброськин – ред.) говоришь виноват "закон Савченко". Да, ты прав, теперь все вы несете за него ответственность...

Посадите в тюрьму всех депутатов предыдущего созыва, которые голосовали за так называемый "закон Савченко" и перестаньте спекулировать именем Савченко".

Детали: Нардеп возмутилась, что приговор Кирсанову вынесли через четыре года после начала процесса и это, по словам Савченко, при всех неоспоримых доказательствах.

Она уверена, что дело могли рассмотреть быстрее, если бы силовики работали, а не "охотились за народным депутатом Савченко".

Что было раньше: Кирсанов был задержан в 2015 году. Отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года. Его приговорили к 9 годам тюрьмы. 15 августа оказался на свободе.

Предыстория:

  • 24 января 2015 года был обстрелян жилой микрорайон Мариуполя "Восточный". В результате обстрела погибли 29 человек и 92 получили ранения. По данным СБУ, обстрел совершили кадровые военнослужащие Российской Федерации.
  • Кирсанова задержали 24 января 2015 года. Корректировщик огня по Мариуполю подтвердил, что обстрел города проводился российской артиллерийской батареей.
  • 18 июня 2019 года Приморский районный суд Мариуполя признал Валерия Кирсанова виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы.
  • 23 декабря 2015 года президент Петр Порошенко подписал так называемый "закон Савченко".
    Это был первый законопроект, внесенный тогда еще депутатом "Батькивщины" Надеждой Савченко.
  • В мае 2017 года Верховная Рада внесла изменения в так называемый "закон Савченко".
  • Новый документ предусматривает, что "предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко НадеждасудРосcия
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