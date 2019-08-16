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ГПУ просить арештувати Гримчака зі солідною заставою

П'ятниця, 16 серпня 2019, 16:02
Юрій Гримчак

Джерело: прокурор Денис Іванов у коментарі "Укрінформу".

Генпрокуратура просить обрати заступнику міністра у справах тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку та його спільнику Ігорю Овдієнку запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави – обом у розмірі 12 млн грн.

Пряма мова: "Ми вручили обом підозрюваним і направили до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді арешту терміном 60 діб з можливістю внесення застави, співмірної з отриманням неправомірної вигоди у 510 тис. доларів. Це виходить більше 12 млн грн".

Деталі: Cудове засідання з обрання запобіжного заходу Гримчаку має розпочатися орієнтовно о 17 годині у п’ятницю.

За словами прокурора, справу стосовно Гримчака і його спільника розслідують працівники Служби безпеки:

"Ця справа не знаходиться у провадженні Управління спецрозслідувань і детективів НАБУ. Є міжвідомча слідча група, куди включені слідчі з цих органів. Є оперативне супроводження, яке здійснюють оперативні підрозділи СБУ і НАБУ, але заступником генерального прокурора органом досудового розслідування визначене СБУ".

19 серпня прокуратура буде клопотати у суді про виділення справи стосовно Гримчака і його спільника в окреме провадження.

Іванов пояснив, що в суду просили дозволу на проведення слідчих дій відносно Гримчака у рамках розслідування справи щодо нападу на Тетяну Чорновол, порушеної в лютому 2014 року, оскільки отримали інформацію про вчинення можливого злочину Гримчаком під час розслідування нападу на Чорновол.

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
  • За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
  • Увечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук. Дружина заступника міністра Юлія Гримчак повідомила, що другий затриманий – її рідний брат.
  • Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол, що стався у грудні 2013 року.
  • За даними НАБУ, Гримчак та Овдієнко вимагали хабарі від кількох фірм за різні "послуги".

Теми: гендерМінТОТхабар
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