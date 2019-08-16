ГПУ просит арестовать Грымчака с солидным залогом
Источник: прокурор Денис Иванов в комментарии "Укринформу".
Генпрокуратура просит избрать заместителю министра по делам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его сообщнику Игорю Овдиенко меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога – обоим в размере 12 млн грн.
Прямая речь: "Мы вручили обоим подозреваемым и направили в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста сроком 60 суток с возможностью внесения залога, сопоставимого с получением неправомерной выгоды в 510 тыс. долларов. Это получается больше 12 млн грн".
Детали: Судебное заседание по избранию меры пресечения Грымчаку должно начаться ориентировочно в 17 часов в пятницу.
По словам прокурора, дело в отношении Грымчака и его сообщника расследуют сотрудники Службы безопасности:
"Это дело не находится в производстве Управления спецрасследований и детективов НАБУ. Есть межведомственная следственная группа, куда включены следователи из этих органов. Есть оперативное сопровождение, которое осуществляют оперативные подразделения СБУ и НАБУ, но заместителем генерального прокурора органом досудебного расследования определена СБУ".
19 августа прокуратура будет ходатайствовать в суде о выделении дела в отношении Грымчака и его сообщника в отдельное производство.
Иванов пояснил, что у суда просили разрешения на проведение следственных действий в отношении Грымчака в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, возбужденного в феврале 2014 года, поскольку получили информацию о совершении возможного преступления Грымчаком при расследовании нападения на Черновол.
Знать больше: $1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака
Предыстория:
- 14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
- По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
- Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Жена заместителя министра Юлия Гримчак сообщила, что второй задержанный – ее родной брат.
- Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, произошедшего в декабре 2013 года.
- По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".