ГПУ просит арестовать Грымчака с солидным залогом

Источник: прокурор Денис Иванов в комментарии "Укринформу".

Генпрокуратура просит избрать заместителю министра по делам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его сообщнику Игорю Овдиенко меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога – обоим в размере 12 млн грн.

Прямая речь: "Мы вручили обоим подозреваемым и направили в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста сроком 60 суток с возможностью внесения залога, сопоставимого с получением неправомерной выгоды в 510 тыс. долларов. Это получается больше 12 млн грн".

Детали: Судебное заседание по избранию меры пресечения Грымчаку должно начаться ориентировочно в 17 часов в пятницу.

По словам прокурора, дело в отношении Грымчака и его сообщника расследуют сотрудники Службы безопасности:

"Это дело не находится в производстве Управления спецрасследований и детективов НАБУ. Есть межведомственная следственная группа, куда включены следователи из этих органов. Есть оперативное сопровождение, которое осуществляют оперативные подразделения СБУ и НАБУ, но заместителем генерального прокурора органом досудебного расследования определена СБУ".

19 августа прокуратура будет ходатайствовать в суде о выделении дела в отношении Грымчака и его сообщника в отдельное производство.

Иванов пояснил, что у суда просили разрешения на проведение следственных действий в отношении Грымчака в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, возбужденного в феврале 2014 года, поскольку получили информацию о совершении возможного преступления Грымчаком при расследовании нападения на Черновол.

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