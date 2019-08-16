Новини 16 серпня: фінансування місцевих бюджетів, втеча наркобарона

Уряд не виділив містам 10 мільярдів на розвиток, наркобарон утік від СБУ перед екстрадицією до Ізраїлю – новини, які були актуальні 16 серпня.

Про фінансування міст

Кабмін затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток.

Пізніше в Офісі президента пояснили, що заблокували фінансування місцевим бюджетам для недопущення неефективного використання бюджетних коштів в рамках проектів, що несуть корупційні ризики.

Врешті решт Кабінет Міністрів доручив Мінфіну та Мінрегіону забезпечити, починаючи з серпня, фінансування програм і проектів розвитку регіонів.

Про втечу наркобарона

Амос Дов Сілвер, засновник мережі масового розповсюдження каннабісу Telegrass, утік від правоохоронців в Україні буквально перед екстрадицією до Ізраїлю.

Пізніше СБУ розпочала службове розслідування за фактом втечі наркобарона з аеропорту "Бориспіль". Співробітники Служби, які відповідали за виконання цих заходів, відстороненні від виконання службових обов’язків на час перевірки.

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає понад 16 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

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