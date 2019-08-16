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Новини 16 серпня: фінансування місцевих бюджетів, втеча наркобарона

П'ятниця, 16 серпня 2019, 22:05

Уряд не виділив містам 10 мільярдів на розвиток, наркобарон утік від СБУ перед екстрадицією до Ізраїлю –  новини, які були актуальні 16 серпня.

Про фінансування міст

Кабмін затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток.

Пізніше в Офісі президента пояснили, що заблокували фінансування місцевим бюджетам для недопущення неефективного використання бюджетних коштів в рамках проектів, що несуть корупційні ризики.

Врешті решт Кабінет Міністрів доручив Мінфіну та Мінрегіону забезпечити, починаючи з серпня, фінансування програм і проектів розвитку регіонів.

Про втечу наркобарона

Амос Дов Сілвер, засновник мережі масового розповсюдження каннабісу Telegrass, утік від правоохоронців в Україні буквально перед екстрадицією до Ізраїлю.

Пізніше СБУ розпочала службове розслідування за фактом втечі наркобарона з аеропорту "Бориспіль". Співробітники Служби, які відповідали за виконання цих заходів, відстороненні від виконання службових обов’язків на час перевірки.

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає понад 16 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

У Київській області двоє невідомих напали на народного депутата Віталія Купрія, його облили рідиною схожою на екскременти і зникли на автомобілі "Опель".

Потерпілим від "шахрайства" заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака та його "помічника" проходить підприємець Максим Святненко, співвласник фірми "ЮрЖитло".

Президент США Дональд Трамп неодноразово запитував своїх помічників про можливість купівлі Гренландії - автономної території Данії.

Компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова внесла 10 мільйонів гривень застави за радника гендиректора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового, якого підозрюють у причетності до нанесення 18,86 мільярдів гривень збитків від впровадженої формули "Роттердам+".

Львівські слідчі ДБР розслідують замах на привласнення понад 800 тисяч гривень бюджетних коштів, до якого можуть бути причетними службові особи суб’єкта господарювання та Міністерства оборони України.

Українська правда
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