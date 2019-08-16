Новости 16 августа: финансирование местных бюджетов, побег наркобарона

Правительство не выделило городам 10 миллиардов на развитие, наркобарон сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль — новости, которые были актуальны 16 августа.

О финансировании городов

Кабмин задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие.

Позже в Офисе президента объяснили, что заблокировали финансирование местным бюджетам для недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски.

В конце концов Кабинет Министров поручил Минфину и Минрегиону обеспечить, начиная с августа, финансирование программ и проектов развития регионов.

О побеге наркобарона

Амос Дов Силвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, сбежал от правоохранителей в Украине буквально перед экстрадицией в Израиль.

Позже СБУ начала служебное расследование по факту побега наркобарона из аэропорта "Борисполь". Сотрудники Службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает более 16 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

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