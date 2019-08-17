НАПК выявило у Гладковского незадекларированные ценности на 1,3 млн гривен

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Суббота, 17 августа 2019, 03:45

НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации в декларациях бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Так, Гладковский в декларации за 2015 год (исправленной) не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличие у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго".

Также в декларации отсутствуют сведения об автомобиле, который принадлежит сыну.

По данным НАПК, общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации бывшего первого заместителя секретаря СНБО за 2015 год (исправленной) составляет почти 1,3 млн гривен.

В агентстве сообщили, что обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления были направлены в Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним:

  • В марте 2019 года журналисты "Bihus.info" сообщили, что бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин (тогда – глава "Укрспецэкспорта") разделили между собой 80% аванса при закупке российских деталей для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз.
  • Самолеты завозились через ОАЭ и стоили Украине 14,38 миллиона гривен, хотя из Москвы вылетали по цене в 2,3 миллиона.
  • Переписка сына Гладковского с бизнес-партнером Виталием Жуковым свидетельствует, что 30 тысяч долларов отката получил Олег Гладковський, 10 тысяч – Павел Букин.
  • Пресс-служба "Укроборонпрома" называла манипулятивной информацию про "откат" и заявляла, что детали к Ан-26 покупали "по оптимальной цене".
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • 6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
  • Кабинет министров выделил на международный аудит "Укроборонпрома" 32,5 миллиона гривен.
  • Гладковский-младший подал в суд на журналистов.
  • 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
  • После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения.
  • Позже в прокуратуре заявили, что не видят оснований для избрания меры пресечения Андрею Рогозе и Виталию Жукову, которых подозревают в занижении налогов.
  • В начале июля Гладковський снова возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу
  • 12 июня 2019 года президент Владимир Зеленский назначил экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абрамовичуса членом набсовета Укроборонпрома. Позже тот стал главой набсовета ГК "Укроборонпром".
  • Зеленский также анонсировал серьезные изменения в кадровом составе "Укроборонпрома".

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Темы: Гладковский НАПК декларации НАБУ


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