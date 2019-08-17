НАПК выявило у Гладковского незадекларированные ценности на 1,3 млн гривен

НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации в декларациях бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Так, Гладковский в декларации за 2015 год (исправленной) не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличие у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго".

Также в декларации отсутствуют сведения об автомобиле, который принадлежит сыну.

По данным НАПК, общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации бывшего первого заместителя секретаря СНБО за 2015 год (исправленной) составляет почти 1,3 млн гривен.

В агентстве сообщили, что обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления были направлены в Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним: