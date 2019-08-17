Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Від КПВВ до мосту у Станиці Луганській пустили електромобіль

Субота, 17 серпня 2019, 05:16

Від КПВВ "Станиця Луганська" до мосту через річку Сіверський Донець почав курсувати електромобіль, яким можуть скористатися люди, що перетинають лінію розмежування.

Про це повідомили в прес-службі Луганської облдержадміністрації.

За словами голови ОДА Віталія Комарницького, цей проєкт реалізований спільно з Польовим офісом Верховного комісара ООН у справах біженців у місті Сєвєродонецьк.

Електрокар курсуватиме на ділянці 800 метрів від пункту пропуску до зруйнованого мосту.

"Щиро дякую нашим надійним партнерам за все, що зроблено для облаштування КПВВ: від будівництва "навісів", під якими люди можуть перепочити, закупівлі інвалідних візочків до оснащення робочих місць прикордонників. Та, безумовно, за придбаний електромобіль", — додав Комарницький.

Нагадаємо: 

  • 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі у районі Золотого, Станиці Луганської та на ділянці Петрівське-Богданівка. Якщо певний період там нема обстрілів, то й українська армія, і бойовики повинні відійти від позицій на 1 кілометр углиб.
  • Повністю ці домовленості саме в Станиці Луганській не виконувалися, там весь час фіксувалися обстріли.
  • 26 червня 2019 року штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській – і запевнив, що це не послаблює оборонні можливості ОС. 27 червня перший етап завершився: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
  • 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської, але СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт. 
  • 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. За його словами, це зафіксувала і підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
  • 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО для розмінування території. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Луганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Луганська область
Через обстріл окупантів на Луганщині постраждав волонтер
На Луганщині ворог переобладнав дитячі заклади у військові госпіталі – Генштаб
Тікали так, що за пораненими тягнулись бинти: Нацгвардійці показали, як нищать ворога
Останні новини
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
Усі новини...
Реклама: