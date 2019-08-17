Від КПВВ до мосту у Станиці Луганській пустили електромобіль

Від КПВВ "Станиця Луганська" до мосту через річку Сіверський Донець почав курсувати електромобіль, яким можуть скористатися люди, що перетинають лінію розмежування.

Про це повідомили в прес-службі Луганської облдержадміністрації.

За словами голови ОДА Віталія Комарницького, цей проєкт реалізований спільно з Польовим офісом Верховного комісара ООН у справах біженців у місті Сєвєродонецьк.

Електрокар курсуватиме на ділянці 800 метрів від пункту пропуску до зруйнованого мосту.

"Щиро дякую нашим надійним партнерам за все, що зроблено для облаштування КПВВ: від будівництва "навісів", під якими люди можуть перепочити, закупівлі інвалідних візочків до оснащення робочих місць прикордонників. Та, безумовно, за придбаний електромобіль", — додав Комарницький.

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