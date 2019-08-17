Від КПВВ до мосту у Станиці Луганській пустили електромобіль

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Субота, 17 серпня 2019, 05:16

Від КПВВ "Станиця Луганська" до мосту через річку Сіверський Донець почав курсувати електромобіль, яким можуть скористатися люди, що перетинають лінію розмежування.

Про це повідомили в прес-службі Луганської облдержадміністрації.

За словами голови ОДА Віталія Комарницького, цей проєкт реалізований спільно з Польовим офісом Верховного комісара ООН у справах біженців у місті Сєвєродонецьк.

Електрокар курсуватиме на ділянці 800 метрів від пункту пропуску до зруйнованого мосту.

"Щиро дякую нашим надійним партнерам за все, що зроблено для облаштування КПВВ: від будівництва "навісів", під якими люди можуть перепочити, закупівлі інвалідних візочків до оснащення робочих місць прикордонників. Та, безумовно, за придбаний електромобіль", — додав Комарницький.

Нагадаємо: 

  • 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі у районі Золотого, Станиці Луганської та на ділянці Петрівське-Богданівка. Якщо певний період там нема обстрілів, то й українська армія, і бойовики повинні відійти від позицій на 1 кілометр углиб.
  • Повністю ці домовленості саме в Станиці Луганській не виконувалися, там весь час фіксувалися обстріли.
  • 26 червня 2019 року штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській – і запевнив, що це не послаблює оборонні можливості ОС. 27 червня перший етап завершився: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
  • 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської, але СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт. 
  • 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. За його словами, це зафіксувала і підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
  • 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО для розмінування території. 

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Теми: Луганська область


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